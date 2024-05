Duas mulheres foram atropeladas por um trem na estação de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (14), nas proximidades da comunidade do Mandela.





Os bombeiros foram acionados por volta das 19h30 da noite e ao chegarem ao local, uma das duas já havia morrido.

Leia: Quem era o médico voluntário que morreu em abrigo no RS

Veja: Narcisa grava vídeo na praia em apoio ao RS e divide a internet

A outra mulher teve vários ferimentos pelo corpo e foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde segue internada. Nenhuma das duas vítimas foi identificada, até o momento.





or conta do acidente, passageiros do ramal Saracuruna precisaram trocar de composição na estação da Penha para seguir viagem em direção aos terminais. Na manhã desta quarta (15), a circulação é normal.