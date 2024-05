Correio Braziliense - Maiqui Pedro dos Santos, 33 anos, suspeito de matar a facadas a própria companheira, Simone Santos Ribeiro, 42, foi preso na tarde desta terça-feira (14/5), por policiais civis.

O crime ocorreu na casa do casal, por volta de 20h. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) confirmou o óbito. O homem havia fugido do local com a bebê do casal, que completou um ano ontem. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a criança foi localizada em bom estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito havia fugido do local em um veículo Ford Ecosport Branco. Poucas horas após o crime, Maiqui alterou a imagem do perfil da rede social dele, trocando a sua foto pela da filha.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).