O One Tower, em Balneário Camboriú, tem 290 metros de altura e ocupa a terceira posição do ranking

Uma pesquisa feita por um site de apostas, elencou os 10 edifícios mais altos da América Latina. Os três brasileiros que aparecem na lista estão na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Um deles é o One Tower, que ocupa a terceira posição.

Segundo o levantamento, a construção de arranha-céus na América Latina é um fenômeno relativamente recente e são diversos os fatores que influenciam isso, ora pelo crescimento econômico da região, ora pela a urbanização desenfreada e a busca por espaços corporativos.

Contudo, a construção desses arranha-céus também apresenta desafios, como o alto custo das obras e os graves riscos ambientais.

Atualmente, o título de edifício mais alto da América Latina pertence ao Torre Obispado, no México, com 305,3 metros de altura. O edifício, inaugurado em 2020, é um complexo misto de Monterrey composto por dois arranha-céus.

Em segundo lugar, aparece o Costanera Center, em Santiago, Chile, com 300 metros de altura. Inaugurado em 2010, o Costanera Center é um complexo multifuncional que abriga escritórios, lojas, restaurantes e um mirante no topo do edifício, com uma vista panorâmica de 360 graus da cidade.

Completando o pódio, está o One Tower, na cidade catarinense. Concluído em dezembro de 2022, é o edifício mais alto do país e o segundo mais alto da América do Sul, com 290 metros de altura e 77 andares.

Mas Balneário Camboriú pode chegar ao topo dessa lista. Isso porque a cidade planeja a construção da Torre do Triunfo, que tem a pretensão de ter 544 metros de altura, superando o concorrente mexicano em mais de 200 metros.