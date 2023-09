Vídeo: possíveis óvnis são filmados na Argentina e ufólogos investigam

436

Simulação de um OVNI gerado por inteligência artificial (foto: (Jean-Louis Servais/Pixabay))

Pesquisadores da Comissão de Estudos de Fenômenos Óvnis da República Argentina (Cefora) promovem uma coleta de dados sobre ruídos vindos da Base Aeronaval Comandante Espora, em Buenos Aires, na terça-feira (5/9).

As buscas por informações envolvem leituras de radares instalados no Rio da Prata. "Nós do Cefora estamos coletando elementos e agindo, solicitando informações às autoridades", diz a Andrea Pérez Simondini, chefe da comissão, de acordo com o site La Brújula.com.

Embora haja investigações sobre o que seriam os ruídos vindos da base aeronaval, ela prevê que a resposta oficial do estado seria a de dizer não ser nada o evento ocorrido na terça.

Diante dessa possibilidade, a Cefora garantiu que esforços em ir além das investigações oficiais. Ainda conforme o grupo, essas apurações dão conta de que, disse Andrea, haveria a presença de “quatro luzes, que provenientes do oceano, entraram no território, assumindo uma posição estratégica” .

Na noite de terça-feira, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostrava barulhos de tiros e pessoas afirmando que estavam saindo da Base Aérea Naval.

A tese de que os ruídos seriam provocados por óvnis, no entanto, foi rebatida pelo chefe da Base Aeronaval Comandante Espora, Capitão Germán Luis Zarralanga. Ele afirmou que não houve registro de “nenhum tipo de atividade, nenhuma manobra, apenas um voo noturno normal de helicóptero, nada relacionado a munições”.