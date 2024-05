SÃO PAULO, SP - As mil antenas da Starlink, provedora de internet por satélite, doadas pelo empresário bilionário Elon Musk para ajudar socorristas no Rio Grande do Sul, chegaram ao estado neste sábado (11/5).

As antenas chegaram no início da noite deste sábado na base aérea de Canoas, segundo o governo do Rio Grande do Sul. Os itens serão transportados ao Centro Administrativo de Contingência.

Os equipamentos ajudarão a restabelecer a comunicação nos principais pontos da Defesa Civil, da Segurança Pública, em unidades de saúde, escolas e serviços públicos essenciais durante o período que perdurar a calamidade.



Governador agradeceu a doação



Musk disse que acesso à internet será gratuito "até que a região se recupere". Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. Do total de municípios gaúchos, 85% sofrem alguma consequência dos temporais.



"Desejo o melhor para o povo do Brasil", escreveu ele no X. Musk anunciou a doação após um vídeo da modelo Gisele Bündchen pedindo ajuda ao estado.

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), agradeceu ao bilionário. "Muito obrigado, Elon Musk, pela doação de 1.000 antenas de internet via satélite Starlink. Como os equipamentos virão com os serviços de dados incluídos durante todo o período de calamidade, serão de extrema utilidade neste período de reconstrução do nosso estado!"



As operadoras Claro, Tim e Vivo também liberaram acesso gratuito aos clientes em cidades afetadas. No entanto, há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet, segundo a Defesa Civil. Uma reportagem do UOL desmentiu que a Starlink seja a única provedora com internet funcionando no Rio Grande do Sul.



Alerta de cheias em quase todo o estado



Há risco de novas cheias em quase todas as regiões do RS neste domingo. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), é "muito alta" a probabilidade de cheias, especialmente na região centro-norte do estado.



Região de Porto Alegre tem risco de deslizamentos. Segundo a previsão do Cemaden, pode haver principalmente "quedas de barreira" à margem de estradas e agravamento de deslizamentos que já se iniciaram.



A previsão é de mais chuva e de frio para os próximos dias. Na maior parte do estado, segundo o Metsul, o tempo ficará instável, com chuva e garoa até a próxima terça-feira (14). Na quarta e na quinta a chuva deve parar, mas as temperaturas cairão em todo o estado. Para Porto Alegre, é prevista a mínima de 8 ºC na quarta.