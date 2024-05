Os Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf), do Corpo de Fuzileiros Navais, já estão no RS

Marcos Antônio de Jesus - Rádio Tupi FM

Os Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf), do Corpo de Fuzileiros Navais, chegaram ao Rio Grande do Sul, nesse sábado (11/5), após quatro dias de viagem, vindos do Rio de Janeiro, para serem empregados na Operação Abrigo pelo Mar, da Marinha do Brasil.

As capacidades anfíbias e a versatilidade do CLAnf serão fundamentais para auxiliar no resgate de pessoas e na entrega de suprimentos em áreas afetadas. A chegada desses veículos representa um reforço importante nas operações de apoio e resgate.

Com capacidade de operar tanto em terra como na água, esses veículos são essenciais para as operações navais e terrestres. Os CLAnf podem transpor arrebentações de até três metros de altura e alcançar velocidades de até 13 km/h na água e 72 km/h em terra.

Com autonomia de 7 horas navegando e 321 km em terra, eles contam com sistemas especiais para estabilidade e deslocamento, tornando-os altamente versáteis em diferentes ambientes. As primeiras demonstrações serão realizadas na tarde desta segunda-feira.