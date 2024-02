Ministro Fernando Haddad (PT-MG) e governador Romeu Zema (Novo) se reuniram em 8 de janeiro para tratar da dívida de Minas Gerais com o governo federal; Técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ligada ao Ministério da Fazenda, e subsecretário do Tesouro Estadual, Fábio Amaral, decidem criar dois grupos para avaliar soluções

crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda