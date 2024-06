Um homem de 26 anos caiu em uma cisterna de dez metros de profundidade em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu na tarde de sábado (15/6) e o jovem foi socorrido com ferimentos leves.

Enquanto o jovem passava pela cisterna, a tampa da estrutura cedeu. Equipes do Samu já estavam falando com a vítima quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local. Em nota, os bombeiros afirmam que desceram até a vítima, que estava de pé e se apoiando sobre as manilhas de concreto do fundo da cisterna.

Ele foi içado pelos militares e atendido logo em seguida, apresentando hematomas pelo corpo, mas sem suspeita de fraturas.