RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry atribui ao irmão, William, parte da responsabilidade pelo afastamento do rei Charles 3º. O duque de Sussex acredita que o herdeiro do trono atua para dificultar uma reaproximação entre ele e a família real britânica.

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Segundo o site Radar Online, Harry considera que William e integrantes da equipe do palácio têm influenciado negativamente o monarca, criando obstáculos para uma possível reconciliação. A insatisfação também estaria relacionada à ausência do caçula na comemoração dos 78 anos do pai, em 14 de novembro, e em outros compromissos recentes da família real.

O príncipe demonstra para amigos mais próximos o seu descontentamento com a falta de avanços nas tentativas de restabelecer o contato com o pai. Até o momento, Harry e os representantes oficiais da monarquia não fizeram declarações públicas sobre as acusações.

Harry e Meghan Markle se casaram em maio de 2018. Em janeiro de 2020, o casal anunciou o afastamento das funções oficiais na família real e se mudou para os Estados Unidos. Desde então, passou a viver em Montecito, na Califórnia, com os filhos Archie, 7, e Lilibet, 5. Em agosto, o casal retornou ao Reino Unido como cidadãos privados e não devem retomar funcões oficiais em nome do rei Charles 3º.

A saída da monarquia foi acompanhada por uma série de críticas públicas à instituição. Em 2021, durante entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, Meghan afirmou que Kate Middleton a fez chorar durante uma discussão ocorrida antes de seu casamento com Harry. A duquesa também relatou um episódio de racismo envolvendo um integrante da família real, cuja identidade não revelou.

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Em seu livro de memórias, "O Que Sobra", Harry também descreveu um confronto físico com William. Na ocasião, o irmão teria chamado Meghan de "rude". O príncipe ainda acusou Camilla, mulher de Charles, de repassar informações privadas da família real a veículos sensacionalistas britânicos.