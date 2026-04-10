ONG africana processa príncipe Harry por difamação

Uma instituição de caridade africana que o príncipe Harry ajudou a fundar em homenagem à sua mãe, a princesa Diana, anunciou nesta sexta-feira (10) que entrou com um processo contra o membro da família real britânica por difamação, acusação que ele nega.

A ONG Sentebale informou à AFP que iniciou "um processo judicial perante o Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales" contra o príncipe e Mark Dyer, ex-membro do conselho da organização.

"A associação solicita a intervenção e proteção do tribunal, bem como reparação pelos danos sofridos após uma campanha midiática coordenada realizada desde 25 de março de 2025, que afetou o seu funcionamento e a sua reputação, a da sua direção e a de seus parceiros estratégicos", apontou a ONG, em comunicado.

Harry e Dyer repudiaram as acusações. “É abominável que fundos de caridade sejam usados para mover ações judiciais contra aqueles que construíram e apoiaram a organização por quase 20 anos”, declarou um porta-voz de ambos.

Em agosto de 2025, a Charity Commission, que regula as associações beneficentes britânicas, apontou “fragilidades de governança" na Sentebale, mas negou ter encontrado provas de perseguição, acusação feita meses antes contra Harry pela presidente da ONG, Sophie Chandauka.

A Sentebale foi fundada em 2006, para ajudar jovens com HIV em Lesoto e Botsuana. Após meses de investigação, a Charity Commission anunciou que não encontrou provas de assédio generalizado ou sistêmico contra uma mulher negra dentro da organização.

Harry e o príncipe Seeiso, do Lesoto, cofundador da ONG, anunciaram no ano passado sua demissão da Sentebale.

Após acusar o príncipe de tentar forçar a sua saída, Sophie criticou Harry por sua decisão de levar câmeras da Netflix para uma arrecadação de fundos em 2024. Também se opôs à presença não programada da mulher do príncipe no evento.

As acusações representaram um novo golpe para Harry, que manteve apenas alguns patrocínios privados, entre eles o da Sentebale, após se afastar da família real britânica, em 2020.

O príncipe escolheu o nome Sentebale ("Não me esqueça", em sesoto) como uma homenagem a Diana, que morreu em um acidente de carro em 1997, quando Harry tinha 12 anos.

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