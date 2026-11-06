William e Harry participam de rara iniciativa em homenagem à princesa Diana, e a forma escolhida pelos irmãos leva uma mensagem especial a jovens premiados

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

O Príncipe William, de 44 anos, e o Príncipe Harry, de 42 anos, escreveram cartas especiais de parabéns aos homenageados pelo Prêmio Diana. A organização representa a única instituição de caridade com o nome da mãe deles e a única apoiada por ambos os irmãos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mesmo unidos no apoio à memória materna, os dois mantêm o afastamento pessoal. Cada um enviou mensagens separadas para os 198 vencedores de 44 países, condecorados por buscarem "mudanças positivas em suas comunidades e além", conforme informou a instituição.

Leia Mais

Nove nações integram a premiação pela primeira vez, incluindo Mongólia e Ucrânia. O território ucraniano foi visitado por Harry diversas vezes para destacar a situação dos envolvidos na guerra e a atuação de veteranos. O próximo ano marcará o 30º aniversário da morte da Princesa Diana em Paris, na França.

Alcance internacional das homenagens

A Diretora Executiva da entidade, Dra. Tessy Ojo CBE, celebrou os jovens selecionados. A lista de condecorações conta com 49 nomes da Índia, 25 da Nigéria e 23 dos Estados Unidos, formando uma das maiores comitivas norte-americanas desde o início da fase internacional.

Segundo Tessy Ojo, a coragem e compaixão apresentadas comprovam que a vontade de fazer a diferença é universal. A diretora declarou que os premiados continuam a erguer o legado de Diana quase três décadas depois.

Distanciamento e atuação em causas sociais

O último evento público conjunto dos filhos do Rei Charles ocorreu em julho de 2021, na inauguração da estátua da mãe no Palácio de Kensington. Desde então, mantiveram contatos restritos no funeral da Rainha Elizabeth, na coroação real e no memorial do tio, Lord Robert Fellowes, em agosto de 2024.

Harry e a família retornaram à Grã-Bretanha após seis anos na Califórnia, mas os irmãos não mantêm contato. William atua na busca de soluções práticas para pessoas sem-abrigo, ampliando o atendimento ao setor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Harry concentra esforços no suporte aos jovens do sul da África afetados pela epidemia de HIV e AIDS. O Duque de Sussex também apoia a Halo Trust, entidade de desminagem visitada por Diana em Angola. Com a proximidade do aniversário da morte da mãe, o tio Charles Spencer publicou o livro de memórias "Swan Song: Diana, My Sister", enquanto Harry estuda a criação de um documentário.