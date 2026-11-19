Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, divulgaram nesta quinta-feira (19/11) uma “declaração conjunta de paz” depois da primeira reunião trilateral entre os três países. O encontro, que durou cerca de 90 minutos, foi em Shenzhen, na China, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

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Segundo a BBC, o documento afirma que “uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada” e que os três países pretendem aumentar a produção e a oferta de petróleo. Os líderes também se comprometeram a “reformar a ONU” para que a organização responda melhor aos desafios globais.

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A declaração toca ainda na imunidade de autoridades de Estado: segundo o texto, os três concordaram que o Tribunal Penal Internacional e instituições semelhantes “não devem abusar de sua jurisdição”. Putin é alvo de um mandado de prisão do TPI desde 2023, por suspeita de deportação ilegal de crianças ucranianas.

Armas nucleares e Irã

Na abertura da reunião, Xi afirmou que a interação positiva entre as grandes potências “não é uma questão de escolha, mas uma exigência”. Trump disse que os três países estão em posição única para discutir a redução das armas nucleares no planeta e para combater a proliferação em outros países. “É o que estamos fazendo no Irã. Não vamos deixar o Irã ter uma arma nuclear”, declarou.

Desde fevereiro, quando venceu o último tratado de controle de armas nucleares entre Washington e Moscou, os dois países tentam incluir a China em um novo acordo. Pequim exige que eles reduzam primeiro seus arsenais.

Ucrânia e Yalta

Sobre a Ucrânia, Trump disse ter tido uma “longa conversa” com Putin e que o russo “e, espero, o outro lado” querem o fim da guerra. Em entrevista depois da cúpula, Putin chamou o encontro de “capítulo importante da história da diplomacia”, mas afirmou que Ucrânia e Europa ainda não estão prontas para fazer concessões. Ele disse ter convidado representantes da União Europeia a Moscou.

O presidente russo também rebateu as comparações com a Conferência de Yalta, de 1945, em que União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos redesenharam o mapa do pós-guerra. “Ninguém dividiu o mundo em Yalta. Apenas se registraram as realidades surgidas depois da Segunda Guerra”, disse. “E, nos conflitos de hoje, as realidades no terreno terão de ser aceitas.”

Enquanto Putin falava em paz, Kiev era atacada por drones russos, segundo a BBC. Em Shenzhen, o russo ainda prometeu retaliação “muito mais dolorosa” ao ataque ucraniano de terça-feira (17/11) que destruiu parte da ponte que liga a Rússia à Crimeia ocupada.

Vitória diplomática para Moscou

A cúpula a três teria sido ideia de Putin, de acordo com a BBC, e jornais russos a trataram como “vitória diplomática”. Foi a primeira vez desde o início da guerra, em 2022, que o presidente russo participou de um encontro internacional com líderes de países como Canadá, Japão e Austrália.

Analistas avaliam que a reunião fortalece principalmente Putin. O encontro “dá a Putin uma plataforma para legitimar sua guerra de agressão contra a Ucrânia aparentemente com poucas consequências”, afirmou Lyle Morris, do Asia Society Policy Institute. Nos Estados Unidos, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que Xi e Putin estão “manipulando Donald Trump como se fosse um violino barato”.

Xi classificou a reunião como “positiva, construtiva e altamente produtiva”, segundo a TV estatal chinesa CCTV. Ao se despedir do chinês, em vídeo divulgado pelo Kremlin, Putin agradeceu: “Acho que ninguém esperava que tudo corresse tão bem”.

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Encontros bilaterais

Antes da reunião a três, Trump se encontrou com Putin, pela primeira vez desde agosto de 2025, e o chamou de “amigo”. Depois, esteve com Xi, a quem descreveu como alguém com quem tem uma relação “muito especial”.