Ao longo de quatro décadas de Guerra Fria, na segunda metade do século passado, o mundo se acostumou a esperar decisões cruciais dos encontros bilaterais entre os governantes dos Estados Unidos e da União Soviética. Em particular, então, as discussões se concentravam na missão de conter a corrida armamentista nuclear: cada vez que as duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) decidiam sobre um limite para os respectivos arsenais atômicos, o mundo podia respirar com algum alívio.



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O fim da URSS, em 1991, não deu lugar, propriamente, a um mundo mais seguro. A Rússia, herdeira do império soviético, seguiu sendo a contraparte militar a um exercício de hegemonia global ensaiado pelos EUA nos governos de George Bush pai e filho. Um fator novo, porém, se interpôs aos planos traçados em Washington: a ascensão econômica irresistível da China comunista, com desdobramentos nas esferas político-diplomáticas e, naturalmente, no jogo de forças militares propriamente ditas.

É essa nova realidade que estará em cena no encontro trilateral de hoje, na cidade chinesa de Shenzhen, entre o anfitrião, Xi Jinping, e os colegas Donald Trump e Vladimir Putin. Em princípio, na pauta, algum tipo de roteiro para encerrar a guerra na Ucrânia, que completa cinco anos em fevereiro. Não é fora de propósito esperar que os três líderes examinem também o conflito iniciado há nove meses por Washington contra o Irã, em parceria com Israel.

Em relação aos encontros EUA-URSS na Guerra Fria, que cunharam o termo "encontro de cúpula", a reunião entre Trump, Putin e Xi oficializa a entrada do mundo em uma nova era. A ascensão irresistível da China, que já compete com os EUA pela primazia na economia mundial, não é o único fator que condiciona uma nova realidade geopolítica.

Moscou e Pequim são hoje os pilares do Brics, que reúne 11 países representativos do chamado Sul Global – que Putin prefere chamar de "maioria global". Trata-se de um conjunto heterogêneo de economias emergentes, que têm em comum o projeto de ocupar na ordem internacional um lugar correspondente ao peso específico que exercem.

Paralelamente, as três potências são hoje eixos-chaves para a solução de dois conflitos cujo prolongamento agrava os riscos de um terceiro confronto bélico de escala global, com ingredientes mais preocupantes na comparação com os dois do século 20. Notadamente, o fato de que, hoje, ao menos nove países detêm arsenais nucleares.

No que diz respeito à guerra na Ucrânia, a Rússia vem aprofundando e ampliando, ano após ano, uma aliança estratégica com a China. Quanto ao Irã, vem de ser admitido como membro pleno do Brics em 2024. Embora não se trate de um pacto militar nem indique alguma disposição para vir a tornar-se um, o bloco das economias emergentes aproxima, progressivamente, seus integrantes. Claramente, demarca terreno não apenas com os EUA, mas igualmente com a Europa.

Em resumo, o encontro a três em Shenzhen reúne elementos para ser identificado, com a distância requerida pela história, como uma espécie de marco inaugural de uma nova ordem internacional – ainda que seus traços estejam por definir-se. O nascimento de um novo mundo não costuma ser determinado a priori em alguma data definida: acontecimentos desse porte tendem a firmar seu alcance nos anos seguintes.

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Desde já, porém, o que seja dito (ou silenciado) na nova metrópole do sul da China, símbolo da ascensão de um novo ator no cenário geopolítico global, merece atenção máxima de quem estuda o tema e, mais ainda, daqueles que formulam e executam a política externa.