O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de “meu amigo” ao cumprimentá-lo antes de uma reunião bilateral nesta quinta-feira (19/11), em Shenzhen, na China, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Em seguida, os dois participaram de um encontro inédito com o presidente chinês, Xi Jinping, a primeira reunião a três entre os líderes das maiores potências nucleares do mundo.

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Em vídeo divulgado pela Casa Branca, Trump entra na sala, aponta para Putin e pergunta “quem é ele?”, antes de rir e responder: “Ele é meu amigo”. Putin não fez declarações e ficou sorrindo ao lado da bandeira russa.

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“Temos uma ótima relação há muitos anos. Nós nos conhecemos há muito tempo, e acho que muitas coisas maravilhosas podem sair daqui”, disse Trump, segundo o jornal canadense The Globe and Mail. O encontro, que não estava na agenda oficial, teve a participação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, do secretário do Tesouro, Scott Bessent, e do chanceler russo, Sergei Lavrov.

Ucrânia em pauta

Segundo o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, a conversa durou cerca de 40 minutos e tratou principalmente da guerra na Ucrânia e das relações entre os dois países. À agência estatal russa TASS, ele disse que o encontro correu bem e que Putin saiu de bom humor.

Depois, Trump se reuniu por cerca de uma hora com Xi, a quem também chamou de amigo. “Temos uma relação muito especial”, disse o americano.

Cúpula a três

A reunião trilateral foi realizada na Kylin Villa, um resort em Shenzhen. Sentado em uma mesa redonda ao lado de Xi e Putin, Trump afirmou que os três têm “uma responsabilidade especial de manter um diálogo aberto, respeitoso e construtivo”.

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De acordo com a imprensa internacional, os líderes discutiram estabilidade global, segurança energética, comércio, inteligência artificial e os conflitos na Ucrânia e no Irã. Segundo a TV estatal chinesa CCTV e a TASS, o encontro durou cerca de uma hora e meia e terminou sem declarações conjuntas à imprensa.