Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump se encontra com Xi no Grande Salão do Povo em Pequim

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/05/2026 23:29

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou nesta quinta-feira (14, data local) com seu par chinês, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, em Pequim, para realizar uma aguardada cúpula de alto nível.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os dois líderes apertaram as mãos depois que Trump chegou em uma comitiva motorizada até uma escadaria na Praça da Paz Celestial, onde era esperado por uma delegação americana integrada pelo secretário de Estado, Marco Rubio; pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth; e por vários diretores-executivos de grandes empresas, entre eles Elon Musk.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-dhw/tc/arm/mel/am

Tópicos relacionados:

china comercio diplomacia eua guerra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay