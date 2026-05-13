Trump se encontra com Xi no Grande Salão do Povo em Pequim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou nesta quinta-feira (14, data local) com seu par chinês, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, em Pequim, para realizar uma aguardada cúpula de alto nível.

Os dois líderes apertaram as mãos depois que Trump chegou em uma comitiva motorizada até uma escadaria na Praça da Paz Celestial, onde era esperado por uma delegação americana integrada pelo secretário de Estado, Marco Rubio; pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth; e por vários diretores-executivos de grandes empresas, entre eles Elon Musk.

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