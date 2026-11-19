O ator Alexander Haskin, de 38 anos, morreu na segunda-feira (16), depois de entrar no mar pelo píer de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos.

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Antes do episódio, ele teria agredido uma mulher com um tapa no rosto, segundo relatos de testemunhas ouvidas pela imprensa norte-americana.

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Conhecido por uma participação na série You, exibida entre 2018 e 2025, Haskin também integrou produções como The Rookie e Mayans M.C.. Fora dos trabalhos na televisão, ele atuava profissionalmente como personal trainer.

O caso aconteceu por volta das 16h, quando equipes policiais receberam um chamado informando que um homem havia saltado do píer em direção ao mar.

Aproximadamente 50 minutos depois, o corpo do artista foi retirado da água, mas ele já estava morto.

A identificação de Alexander foi realizada pelo Medical Examiner do condado de Los Angeles, órgão equivalente ao Instituto Médico Legal (IML) no Brasil, na quarta-feira (18).

Até o momento, a causa oficial da morte não havia sido confirmada, embora as circunstâncias indiquem afogamento.

O episódio também deixou questionamentos entre os familiares. Dana Haskin, pai do artista, afirmou que não percebeu nenhum comportamento preocupante no filho antes da ocorrência.

Segundo ele, Alexander estava animado com a perspectiva de passar o Dia de Ação de Graças ao lado da família.

Dana revelou ainda que havia conversado com o filho pela última vez na manhã de segunda-feira (16). Ele também disse desconhecer a identidade da mulher envolvida na confusão. Para o pai, o ator pode ter agido impulsivamente, levado pela emoção do momento.

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Onde buscar ajuda

Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém em situação de vulnerabilidade emocional, procure ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e prevenção do suicídio de forma gratuita, voluntária e sigilosa. O atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias, pelo telefone 188, pelo chat no site cvv.org.br ou por e-mail. Você também pode buscar atendimento presencial gratuito nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do SUS.