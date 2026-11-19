Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O Ministério das Relações Exteriores do Peru realiza investigações técnicas para apurar falhas registradas durante a missa do papa Leão XIV na Base Aérea Las Palmas, em Surco. O evento religioso ocorreu na última segunda-feira (16), com defeitos de áudio e vídeo que prejudicaram a transmissão para os fiéis.

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A Chancelaria lamentou o ocorrido em comunicado oficial divulgado na própria segunda-feira. O governo peruano contratou duas empresas fornecedoras para assegurar o funcionamento dos aparelhos no local e busca definir responsabilidades e penalidades previstas nas cláusulas contratuais.

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Contratos e empresas investigadas

Informações divulgadas por veículos de imprensa peruanos mostram que o poder público destinou um montante global de S/ 11.052.689, cerca de R$ 18,75 milhões, para a estrutura técnica da cerimônia, distribuído entre os seguintes serviços:

Pow Sang Sonido y Luces: recebeu S/ 8.399.800, aproximadamente R$14,25 milhões, pela instalação de equipamentos de som, telas de LED e transmissão audiovisual.

Facogem Industrial: recebeu S/ 2.652.889, cerca de R$4,5 milhões, pelo fornecimento de geradores de energia, cabeamento elétrico e tomadas.

Apesar do investimento, participantes enfrentaram dificuldades para ouvir a homilia e relataram telas inoperantes em vários pontos da base aérea. A Chancelaria comunicou que os contratos tiveram controle concomitante da Controladoria Geral da República e prometeu divulgar os resultados das apurações.

Saída do público e encerramento da viagem

As falhas técnicas começaram nos primeiros minutos da celebração eucarística. Diversos fiéis decidiram abandonar o recinto mais cedo diante da impossibilidade de ver e ouvir a missa, somada ao calor intenso e ao longo período de espera.

A missa em Las Palmas marcou a última atividade da visita apostólica do papa ao Peru, realizada de 11 a 16 de novembro. O pontífice desembarcou em Roma na última terça-feira (17), às 8h48 no horário local, após um voo de 15 horas a partir de Lima.

A viagem internacional durou desde 6 de novembro e contemplou também o Uruguai e a Argentina. Em conversa com jornalistas no avião, o papa relembrou sua atuação pastoral no Peru antes de assumir o pontificado e comentou com bom humor o instante em que um terço atirado por um fiel bateu em seu rosto durante o percurso de papamóvel em Lima.

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Ao deixar o território peruano, Leão XIV enviou um telegrama de agradecimento à presidente Keiko Fujimori e à população pela hospitalidade recebida, reforçando que continuará rezando pelo país.