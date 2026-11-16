Em visita ao Peru nesta segunda-feira (16/11), o papa Leão XIV foi atingido no rosto por um terço arremessado por um fiel. No momento do incidente, o pontífice fazia o trajeto pela Base Aérea Las Palmas no papamóvel, pouco antes da missa de despedida da viagem apostólica de 12 dias em países da América do Sul.

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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o papa leva a mão ao rosto após ser atingido pelo objeto arremessado. Em comunicado, o Vaticano tranquilizou os fiéis, afirmando que o pontífice não sofreu nenhum ferimento.

A prática de jogar objetos ao papa se tornou uma tradição entre os fiéis. Em outras ocasiões, ele agarrou bandeiras, bonecos de pelúcia, entre outros itens lançados pelo público.

Despedida na América do Sul

Esta segunda-feira (16) marcou o último dia do papa Leão XIV na América do Sul após 12 dias em que percorreu a Argentina, o Uruguai e o Peru. No último país, o pontífice nascido nos Estados Unidos relembrou os 20 anos em que atuou como missionário e bispo pela Ordem de Santo Agostinho.

A atuação em cidades como Chiclayo, onde foi ordenado bispo da diocese, fez com que o papa recebesse a cidadania peruana em 2015. Ele exerceu o cargo até 2023.

Outro incidente chamou a atenção dos fiéis durante a passagem. No domingo, o carro que transportava Leão XIV por uma avenida de Lima, capital do Peru, freou bruscamente fazendo com que o papa atingisse com a cabeça o banco da frente do automóvel.

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Apesar dos sustos, a viagem continuou normalmente e o papa seguiu a agenda pelo país. Durante a passagem pelo Peru, o pontífice visitou as cidades de Chiclayo, Cusco e Pucallpa, além da capital Lima.