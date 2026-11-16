Política de Trump afasta alunos estrangeiros dos EUA e causa prejuízo de US$ 2,4 bilhões, diz associação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ataques e ameaças feitos por Donald Trump contra estudantes estrangeiros afastam alunos das universidades dos Estados Unidos e custam bilhões de dólares à economia do país, segundo a Nafsa, associação de profissionais americanos dedicados à educação internacional e ao intercâmbio acadêmico.

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Levantamento divulgado pela organização nesta segunda-feira (16) aponta que a contribuição econômica desse grupo deverá cair US$ 2,4 bilhões no ano letivo de 2026-2027, com impacto sobre 31 mil empregos.

No ano acadêmico de 2025-2026, os estudantes internacionais movimentaram US$ 39,9 bilhões na economia dos EUA e contribuíram para a manutenção de 309.409 postos de trabalho. O valor representou uma queda de 7% (US$ 3 bilhões) em relação ao mesmo período do ano anterior.

A tendência acompanha a diminuição das matrículas de alunos estrangeiros, que passaram a enfrentar mais obstáculos para obter vistos e permanecer no país durante o atual governo Trump, iniciado em janeiro de 2025.

O número de novos estudantes internacionais matriculados em instituições americanas caiu 15% no outono de 2026 do hemisfério Norte, em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com o levantamento da Nafsa, feito em parceria com a consultoria JB International.

Em paralelo, o total de estudantes internacionais nas universidades americanas caiu 9% neste outono em relação ao mesmo período de 2025.

A retração atingiu todos os níveis de ensino, da graduação à pós-graduação, além dos estrangeiros que participam de programas de treinamento profissional temporário, conhecidos nos EUA pela sigla OPT.

No segundo mandato à frente da Casa Branca, iniciado em janeiro de 2025, Trump assinou decretos para restringir a entrada de alunos internacionais no país. As iniciativas também são uma forma de pressionar universidades acusadas pelo presidente de tolerar manifestações antissemitas em seus campi. Estudantes estrangeiros representam uma importante fonte de receita para essas instituições.

Em junho de 2025, o republicano assinou um decreto que proibia, por pelo menos seis meses, a entrada de novos estudantes estrangeiros admitidos pela Universidade Harvard. Trump acusou a instituição de não combater de forma adequada o antissemitismo e, sem apresentar provas, disse que a China poderia utilizar estudantes para coletar, de forma ilegal, informações em universidades de elite americanas. A medida foi suspensa de forma temporária por uma juíza federal.

A pressão também atingiu estudantes que já estavam no país. Em 2025, o governo revogou centenas de vistos e prendeu estrangeiros envolvidos em manifestações pró-Palestina, incluindo Rümeysa Öztürk, da Universidade Tufts. Os casos motivaram disputas judiciais e questionamentos sobre a liberdade de expressão nos campi americanos.

A política migratória também gera incerteza sobre as condições para permanecer nos EUA depois da conclusão dos cursos. A Nafsa aponta, entre as medidas necessárias para reverter a queda nas matrículas, a melhoria do processamento de vistos e a preservação de programas que permitem aos estrangeiros trabalhar temporariamente no país durante ou depois da formação acadêmica.

Em geral, estudantes internacionais pagam por completo as altas mensalidades das universidades dos EUA. A receita ajuda a financiar as instituições e, em alguns casos, a subsidiar bolsas de estudo destinadas a americanos de baixa renda. Os gastos dos estrangeiros também movimentam setores como hospedagem, alimentação, comércio, transporte, telecomunicações e seguros de saúde.

Segundo a Nafsa, a cada quatro estudantes internacionais nos EUA, um emprego é criado ou sustentado. A diretora-executiva da associação, Fanta Aw, disse que barreiras impostas pelo governo têm consequências que vão além das universidades. A redução dos pagamentos de mensalidades, dos gastos locais e da contribuição dos estrangeiros para a pesquisa e a inovação, disse, afeta toda a sociedade americana.

"Os dados refletem, mais uma vez, a dura realidade de que as barreiras que o governo dos EUA vem impondo para impedir a entrada de estudantes internacionais estão causando um impacto real", afirmou.

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Califórnia, Nova York, Massachusetts, Texas e Illinois foram os estados que mais se beneficiaram economicamente da presença de estudantes internacionais, de acordo com a Nafsa. O levantamento utilizou dados do Instituto de Educação Internacional (IIE), que acompanha as matrículas de alunos estrangeiros nos EUA.