Papa Leão XIV faz alerta a jovens na Argentina sobre a busca por dinheiro, aparência e sucesso e dá um nome ao que move essa corrida frenética a qualquer custo

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O papa americano Leão XIV reuniu cerca de um milhão de jovens em Buenos Aires na noite de terça-feira. Durante a celebração na capital da Argentina, o pontífice renovou o apelo à santidade e contestou referências centrais da sociedade contemporânea.

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Em sua mensagem, o líder religioso condenou o que definiu categoricamente como os "ídolos do nosso tempo": "sucesso a qualquer custo, dinheiro, obsessão pela aparência, busca desenfreada pelo prazer". O posicionamento foi direcionado à juventude argentina reunida no período noturno.

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Encontros em Córdoba e Buenos Aires

A passagem do pontífice pelo território argentino contemplou compromissos em diferentes regiões ao longo da terça-feira. Antes da reunião na capital, Leão XIV esteve em Córdoba, localidade situada no centro da Argentina e a 700 quilômetros de distância de Buenos Aires.

Durante a manhã, o papa celebrou uma missa solene em Córdoba perante um público estimado em 650.000 fiéis. O pontífice dedicou o dia às atividades com a população antes de seguir viagem para a concentração marcada na capital argentina.

Nas duas cidades visitadas, a mensagem transmitida aos fiéis manteve a mesma diretriz básica. O pontífice indicou apenas uma orientação firme aos presentes: "sejam santos". Essa recomendação foi acompanhada por um chamado direto para a evangelização das pessoas ao redor.

Chamado missionário e despedida

Na celebração matinal diante dos milhares de fiéis em Córdoba, o papa explicou a finalidade espiritual que deve conduzir os participantes. Leão XIV declarou: "todos nós somos chamados à santidade; é nisso que consiste a nossa tarefa na terra: alcançar a união perfeita com Deus. Um chamado que, ademais, é sempre missionário: devemos fazer conhecer aos outros a beleza que descobrimos em Cristo".

Perto do término da homilia, o pontífice reforçou os motivos do ato religioso aos participantes. O líder expressou: "celebramos esta santa Missa pela santificação do povo argentino, pela santificação de todos vocês. Abram os seus corações e, com a graça de Deus, vão e sejam santos!".

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Após a conclusão da série de encontros em solo argentino, Leão XIV embarca nesta quarta-feira com destino ao Peru. A visita ao território peruano representa a última etapa da viagem do papa pela América Latina.