Papa Leão XVI celebra missa para mais de um milhão de fiéis em Madri

Mais de 1,2 milhão de pessoas lotaram as ruas do centro de Madri, neste domingo (7), para assistir a uma missa celebrada pelo papa Leão XIV, que pediu a renovação da fé católica no segundo dia de sua visita à Espanha.

Desde muito cedo, os fiéis lotaram a emblemática praça de Cibeles, no centro da capital espanhola, para ouvir o pontífice celebrar a missa em um dia de céu azul e sol brilhante.

"Eis aqui uma recomendação para a Espanha de hoje e de amanhã: que a religiosidade que há séculos anima este país não seja um museu do passado a visitar, mas uma escola de fé da qual também beber hoje", afirmou Leão XIV.

Primeiro papa a visitar a Espanha desde 2011, Leão XIV ficará sete dias no país, reduto tradicional do catolicismo na Europa, mas onde a prática religiosa diminuiu drasticamente nos últimos anos.

Nos anos 1970, 90% dos espanhóis se identificavam como católicos, percentual que caiu para 56,1%, segundo uma pesquisa publicada em maio passado pelo Centro de Pesquisas Sociológicas, uma instituição pública, segundo informação da rádio e TV públicas espanholas (RTVE).

- Força "unificadora" diante das "divisões" -

"Temos que ser todos irmãos, todos unidos", disse à AFP Edison Castrillón Parra, um colombiano de 39 anos residente em Madri, com a bandeira tricolor de seu país sobre os ombros.

Nico Aldeanueva, um homem de 28 anos em visita a Madri vindo da cidade americana da Filadélfia, considerou que o papa é "uma força muito unificadora em um momento em que temos divisões em tantas frentes diferentes".

O rei Felipe VI e a rainha Letizia, que receberam o papa no sábado no Palácio Real de Madri, se somaram aos fiéis na missa.

Após a celebração, para a qual as autoridades mobilizaram um enorme dispositivo logístico e de segurança, Leão XIV encabeçou a procissão de Corpus Christi.

Mais de 30.000 cravos, em sua maioria amarelos e brancos - as cores da bandeira do Vaticano — enfeitaram o percurso.

Assim como no sábado, milhares de fiéis, inclusive peregrinos de toda a Espanha e do exterior, lotaram as ruas do centro de Madri para ver o pontífice chegar à missa a bordo do papamóvel.

O papa, de 70 anos e de nacionalidades americana e peruana, terá um encontro na tarde deste domingo com personalidades da cultura, do esporte e da economia.

- "Uma nova humanidade" -

No sábado, meio milhão de pessoas, jovens em sua maioria, se reuniram em áreas vizinhas ao estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, para uma vigília de oração junto ao papa, que lhes pediu para serem a "faísca de uma nova humanidade" diante da "violência da guerra e da mentira".

Antes, no Palácio Real, o pontífice pediu que se ponha fim às "narrativas divisivas e polarizantes" e às "simplificações estéreis" no primeiro dia de sua visita à Espanha, centrada na migração, um tema que tem polarizado o debate.

Durante o voo para Madri, o papa abordou uma das principais questões de sua viagem, os abusos sexuais dentro da Igreja Católica, com cujas vítimas ele tem previsto se reunir.

"Os abusos são uma ferida ainda aberta", disse.

Leão XIV seguirá na terça-feira para Barcelona, onde no dia seguinte celebrará uma missa na Sagrada Família, que há alguns meses se tornou a igreja mais alta do mundo.

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O papa encerrará a visita na quinta e na sexta-feira nas Ilhas Canárias, arquipélago que é a principal porta de entrada na Espanha de migrantes irregulares, onde fará uma homenagem a milhares deles que morreram na perigosa travessia do Atlântico.