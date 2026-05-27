Papa alerta para risco de nova Torre de Babel: conheça a intrigante história bíblica

A Torre de Babel é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e aparece no livro de Gênesis. Segundo o relato, os homens decidiram construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançaria os céus. A narrativa diz que todos falavam a mesma língua até que Deus confundiu a comunicação entre eles e espalhou os povos pela Terra. Ao longo dos séculos, o episódio virou símbolo de ambição humana, desunião e dificuldades de comunicação. A história continua despertando debates religiosos, históricos e Foto: Jl FilpoC wikimedia commons