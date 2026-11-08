'Economia deve estar a serviço das pessoas', não o contrário, diz Leão em frente a Milei

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - "A economia deve estar a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço da economia", afirmou o papa Leão 14 ao lado de Javier Milei neste domingo (8/11), em um discurso no Palácio Libertad, em Buenos Aires, cheio de recados ao presidente da Argentina.



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Foi a primeira fala oficial do pontífice na sua visita de quatro dias ao país, onde foi recebido pelo ultraliberal por volta das 16h30 no Aeroparque Internacional Jorge Newbery, na capital.



Trata-se do tipo de discurso que fez Milei chamar o papa Francisco de "imbecil", "representante do maligno na Terra" e "lixo socialista" nos anos que antecederam a morte do líder religioso argentino, no ano passado.



A visita sucede uma viagem de três dias de Leão ao secular Uruguai. Agora, ele vai visita quatro cidades da Argentina, país que ainda sustenta uma maioria católica em meio à diminuição de devotos da religião na América Latina.



A primeira parada de Leão foi na Praça San Martín, no bairro portenho de Retiro, para uma celebração ao líder da independência que o local homenageia. Moradores das redondezas lotaram as janelas dos prédios para ver a rápida passagem do pontífice, e muitos daqueles sem a vista privilegiada subiram em árvores ou quiosques.



"Ele transmite paz", disse a aposentada Silvia Lodeiro, 72, que conseguiu subir no banco que um fiel mais precavido levou à praça. "Hoje vimos o homem mais importante do mundo", completou sua amiga Carmen Attadía, 80.



O entusiasmo ao ver Leão atenuou a tristeza por nunca terem visto Francisco na Argentina -ao menos como papa. Ambas dizem ter tido contato com Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do pontífice. "Ele ia muito à nossa paróquia", diz Silvia sobre o período em que o religioso foi arcebispo de Buenos Aires, de 1998 a 2013. "A gente amava ele."



Buenos Aires se prepara há semanas para a chegada do papa, que deve reunir até 2 milhões de pessoas em uma missa no Monumento dos Espanhóis nesta segunda-feira (9), um de seus eventos mais importantes de sua estadia de quatro dias no país, antes de seguir para o Peru.



"Leão 14, a cidade te recebe", dizem painéis de trânsito nas ruas da cidade. Nos prédios, bandeiras do vaticano pendem das janelas para dar as boas-vindas a Leão. A última vez que um pontífice pisou na cidade foi em 1987, quando João Paulo 2º percorreu dez cidades em seis dias e reuniu aproximadamente 1 milhão de pessoas na avenida 9 de Julho.



"Eu tenho uma anedota pessoal da visita dele", afirmou Silvia à reportagem. "Naquela época, há 39 anos, eu estava grávida. Fui ao aeroporto e meu marido, que trabalhava lá, me disse: 'Você não sai deste lugar, porque o papa vai passar por aqui'. Então fiquei ali com a minha sogra, e vi o papa chegando. Eu estava com aquele barrigão. Ele se aproximou, encostou na minha barriga e abençoou meu filho."



Desta vez, a multidão que espera Leão deve ser ainda maior, e a cidade se prepara para isso.



Cerca de 2,5 km da avenida do Libertador, uma das principais da cidade, foram fechados para a passagem do papamóvel neste domingo, e alguns locais estão com restrições de veículos e pessoas, como 19 quarteirões em Recoleta e os arredores da Casa Rosada.



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Segunda e terça (10) serão feriados devido à presença do papa. Nesses dias, o pontífice deve visitar uma instituição para pessoas com deficiência, rezar uma missa em Córdoba, para onde vai de avião, e fazer uma vigília com jovens. Na quarta (11), antes de embarcar para Lima, Leão vai visitar detidos no Complexo Penitenciário de Buenos Aires.