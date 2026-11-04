Papa versus Palpatine? Leão XIV encontra Bob Dylan e visual vira meme nas redes

A conta oficial de notícias do Vaticano divulgou nesta quarta-feira (4/11) uma foto do Papa Leão XIV com o cantor Bob Dylan. A imagem repercutiu nas redes sociais pelo estilo do músico, que vestia um moletom escuro com capuz. A vestimenta levou internautas a compararem o artista ao imperador Palpatine, da saga "Star Wars".

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85-year-old Bob Dylan has met Pope Leo XIV today in a private audience https://t.co/0D0mecaIju — ???? Rock History ???? (@historyrock_) November 4, 2026











O encontro ocorreu no Palácio Apostólico. O cantor, compositor e poeta norte-americano cumpre agenda em Roma pela etapa de outono da turnê "Rough and Rowdy Ways", que também inclui passagens por Milão e Bolonha.

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Segundo o portal Vatican News, a audiência entre Leão XIV e Dylan foi breve, composta por saudações e diálogos descontraídos. O pontífice entregou um terço ao músico. Em retribuição, Dylan ofereceu um presente: o livro "Chronicles: Volume One", sua autobiografia publicada nos Estados Unidos e em outros países.



O pontífice já citou versos do artista em julho de 2026. As palavras integraram o prefácio do livro "Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift" (“Desarmados e desarmando: a paz é um dom”, em tradução livre), que traz advertências contra o rearmamento global e os perigos nucleares.

O texto papal citou a composição de protesto "Go Away You Bomb", escrita em 1963 durante a Guerra Fria, com a declaração "I hate you cause yer man-made and man-owned, an’ man-handled" (“Eu te odeio, porque você foi feita pelo homem, pertence ao homem e é manuseada pelo homem”, em tradução livre).

o bob dylan parecendo o palpatine pqp — selton (@sltonsflx) November 4, 2026







Chamado de menestrel do rock desde a década de 1960, Dylan já esteve com outro papa. Em 1997, o cantor participou do 23º Congresso Eucarístico Nacional, em Bolonha, diante de João Paulo II e de uma multidão de 300 mil jovens

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