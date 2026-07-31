Papa Leão 16 recebe a cantora Patti Smith no Vaticano

O papa Leão 16 recebeu a cantora, compositora e poetisa norte-americana Patti Smith em uma audiência no Vaticano, na manhã desta sexta-feira (31/7). O encontro ocorreu no Palácio Apostólico e reuniu duas personalidades que compartilham a mesma cidade natal: Chicago, nos Estados Unidos.

A reunião ocorreu pouco mais de dois meses após Smith ter um papel de destaque em um evento da Santa Sé. Em maio, a artista inaugurou o pavilhão do Vaticano na 61ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza.

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Conexão com o Vaticano

Na Bienal, realizada em 8 de maio, data que marcou o primeiro aniversário da eleição do papa, Smith apresentou uma oração sonora. O trabalho foi uma colaboração com o coletivo artístico Soundwalk Collective, parceiro do projeto promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação.

A relação de Patti Smith com a Santa Sé, no entanto, é anterior ao pontificado de Leão 16. Em 2014, ela se apresentou para o papa Francisco, a quem já havia conhecido durante uma audiência geral em 10 de abril de 2013.

Em uma entrevista concedida à mídia do Vaticano em abril, logo após a morte de Francisco, a cantora compartilhou suas lembranças de Jorge Mario Bergoglio. Na ocasião, ela destacou a importância de seguir as palavras que ele valorizava, como amor, humildade e compaixão, como um caminho para se aproximar de Deus.

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