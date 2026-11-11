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A visita de Leão XIV a Buenos Aires vai além da homenagem a Francisco: uma missa com 2,5 milhões de fiéis estabelece um marco inédito em seu pontificado

Mais de dois milhões de fiéis acompanham celebração histórica em Buenos Aires; pontífice inspira o público e viaja para grande missa em Córdoba

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
11/11/2026 16:29

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A visita de Leão XIV a Buenos Aires vai além da homenagem a Francisco: uma missa com 2,5 milhões de fiéis estabelece um marco inédito em seu pontificado
Papa Leão XIV acena para os fiéis em Buenos Aires durante sua viagem que mobilizou milhões de pessoas na Argentina crédito: depositphotos.com / m.iacobucci.tiscali.it

Na última segunda-feira (9), o papa Leão XIV reuniu cerca de dois milhões e meio de pessoas nos parques de Palermo, em Buenos Aires, segundo autoridades locais. A celebração marcou a maior convocação de fiéis desde que ele assumiu o pontificado e fez parte de sua viagem pela América do Sul.

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Fiéis ocuparam as imediações do Monumento aos Espanhóis desde a noite de domingo, aproveitando o feriado nacional decretado pelo governo argentino. Muitas pessoas dormiram no local para conseguir posições próximas ao palco ondulado ou diante de uma das 33 telas gigantes espalhadas pela região.

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Antes de chegar aos parques de Palermo em seu papamóvel perto das 11h30, o pontífice visitou o Pequeño Cottolengo Don Orione, lar destinado a pessoas com deficiência. Na homilia, ele destacou: "A história, a cultura e a sociedade de Argentina encontraram na família a fonte da qual tomar os valores fundamentais do povo".

O presidente Javier Milei e integrantes do governo acompanharam a missa na primeira fila. A transmissão da imagem do presidente nas telas gerou vaias breves em setores do parque. Em contrapartida, a menção ao papa Francisco, o argentino Jorge Bergoglio, falecido no ano passado, gerou aplausos intensos dos presentes.

Programação em Córdoba e Luján

A segunda missa do papa na Argentina acontece nesta terça-feira (10) em Córdoba, a 700 quilômetros da capital. A concentração ocorre na esplanada da Escola de Aviação Militar, onde fiéis montaram acampamento com sacos de dormir. O governo provincial calcula a presença de mais de um milhão de pessoas e credenciou dois mil ônibus.

O pontífice desembarca às 9h em Córdoba e celebra a missa às 10h. Em seguida, ele almoça e saúda o público da sacada do Arcebispado, repetindo o trajeto feito por João Paulo II em 1987. Mais tarde, ele se reúne com religiosos na Catedral de Nossa Senhora da Assunção, na praça San Martín.

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A última missa no país acontece na quarta-feira (11) na localidade de Luján, a 40 quilômetros da capital. Após essa celebração final, Leão XIV encerra a visita à Argentina e viaja para o Peru.

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