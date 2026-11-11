A visita de Leão XIV a Buenos Aires vai além da homenagem a Francisco: uma missa com 2,5 milhões de fiéis estabelece um marco inédito em seu pontificado

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Na última segunda-feira (9), o papa Leão XIV reuniu cerca de dois milhões e meio de pessoas nos parques de Palermo, em Buenos Aires, segundo autoridades locais. A celebração marcou a maior convocação de fiéis desde que ele assumiu o pontificado e fez parte de sua viagem pela América do Sul.

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Fiéis ocuparam as imediações do Monumento aos Espanhóis desde a noite de domingo, aproveitando o feriado nacional decretado pelo governo argentino. Muitas pessoas dormiram no local para conseguir posições próximas ao palco ondulado ou diante de uma das 33 telas gigantes espalhadas pela região.

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Antes de chegar aos parques de Palermo em seu papamóvel perto das 11h30, o pontífice visitou o Pequeño Cottolengo Don Orione, lar destinado a pessoas com deficiência. Na homilia, ele destacou: "A história, a cultura e a sociedade de Argentina encontraram na família a fonte da qual tomar os valores fundamentais do povo".

O presidente Javier Milei e integrantes do governo acompanharam a missa na primeira fila. A transmissão da imagem do presidente nas telas gerou vaias breves em setores do parque. Em contrapartida, a menção ao papa Francisco, o argentino Jorge Bergoglio, falecido no ano passado, gerou aplausos intensos dos presentes.

Programação em Córdoba e Luján

A segunda missa do papa na Argentina acontece nesta terça-feira (10) em Córdoba, a 700 quilômetros da capital. A concentração ocorre na esplanada da Escola de Aviação Militar, onde fiéis montaram acampamento com sacos de dormir. O governo provincial calcula a presença de mais de um milhão de pessoas e credenciou dois mil ônibus.

O pontífice desembarca às 9h em Córdoba e celebra a missa às 10h. Em seguida, ele almoça e saúda o público da sacada do Arcebispado, repetindo o trajeto feito por João Paulo II em 1987. Mais tarde, ele se reúne com religiosos na Catedral de Nossa Senhora da Assunção, na praça San Martín.

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A última missa no país acontece na quarta-feira (11) na localidade de Luján, a 40 quilômetros da capital. Após essa celebração final, Leão XIV encerra a visita à Argentina e viaja para o Peru.