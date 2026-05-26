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Milei considera 'altamente provável' que o papa visite a Argentina em novembro

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Repórter
26/05/2026 13:11

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O presidente argentino, Javier Milei, estimou nesta terça-feira (26) que é "altamente provável" que o papa Leão XIV visite o país em novembro, como parte de uma viagem que pode incluir o Uruguai e o Peru. 

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"É altamente provável, salvo imprevistos", disse Milei em entrevista à Rádio Mitre. 

O Vaticano ainda não confirmou nenhum dos destinos, mas a Conferência Episcopal Uruguaia afirmou na quinta-feira que "há uma grande probabilidade de o Santo Padre visitar o Uruguai". Enquanto isso, a Conferência Episcopal Peruana afirmou que a visita ao Peru é "80% certa". 

O Episcopado argentino manteve-se cauteloso em relação às declarações do presidente. 

"Há muitas possibilidades reais de que ele venha, mas devemos ser prudentes e aguardar a confirmação da Santa Sé", disse o arcebispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, nesta terça-feira. 

A Argentina sempre aguardou uma visita do antecessor de Leão XIV, o papa Francisco, ex-arcebispo de Buenos Aires, que foi entronizado em 2013. No entanto, o pontífice argentino faleceu em 2025 sem ter retornado ao seu país.

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sa/lm/nn/aa

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