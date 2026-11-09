Leão XIV encerra visita ao Uruguai com defesa da família, mas é seu convite a quem se afastou da Igreja que marca a despedida antes da viagem à Argentina
Diante de 30 mil fiéis, o pontífice destacou a força das famílias e convocou a Igreja a acolher quem se afastou antes de seguir viagem à Argentina
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O Papa Leão XIV encerrou a visita ao Uruguai diante de aproximadamente 30 mil fiéis na cidade de Florida, na terceira e última parada da viagem pelo país. Durante a tradicional peregrinação de 8 de novembro, que celebra a padroeira Nossa Senhora dos Trinta e Três e homenageia a independência nacional, o pontífice convocou a comunidade católica a retomar o contato com a população.
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Em sua mensagem, Leão XIV destacou o papel de mães e avós na transmissão de valores e da fé no lar. O pontífice fez um apelo direto para acolher fiéis distanciados: “não podemos ficar esperando que aqueles que se desviaram voltem por conta própria. Uruguai, precisamos agir! Precisamos voltar às casas, alcançar as pessoas, ouvir suas perguntas e trazê-las a Cristo!”.
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Debates sobre a laicidade uruguaia
A estada de pouco mais de dois dias marcou a primeira visita papal ao Uruguai em 38 anos. Durante as cerimônias, o pontífice afirmou que as pessoas não devem temer declarar sua fé cristã, além de questionar leis locais sobre aborto e eutanásia, abordar o humanismo e alertar sobre avanços tecnológicos, frisando a importância de não comparar humanos à inteligência artificial.
Representantes políticos avaliaram a passagem do líder religioso. O presidente da Frente Ampla, Fernando Pereira, declarou que o evento representa uma contribuição significativa para o país e ressaltou o cuidado com o corpo e a alma. Juan Martín Fernández, presidente do Partido Democrata Cristão e diretor nacional no Ministério do Desenvolvimento Social, apontou que o pontífice comove pela opção preferencial pelos pobres, além de recordar questionamentos feitos por ele a Donald Trump e a Israel sobre Gaza.
O bispo de Mercedes, Luis Eduardo, declarou ao "EL PAÍS" que o Papa conhece o processo de secularização uruguaio e enfatizou a dignidade humana expressa na encíclica papal lançada neste ano.
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Atividades em Florida, Paysandú e Montevidéu
A viagem começou na capital, Montevidéu, onde o Papa discursou sobre a defesa da vida na Praça da Independência diante de autoridades políticas. No interior, o prefeito de Florida, Carlos Enciso, celebrou a acolhida na Catedral Santuário Nacional, onde a chegada contou com a Orquestra Sinfônica da Juventude e mais de 200 cavalos.
Em Paysandú, 30 mil fiéis acompanharam a celebração em que Leão XIV destacou o mate e a ponte binacional como elementos de diálogo e união. O pontífice também visitou Casavalle e a Universidade Católica, encerrando a etapa uruguaia com uma vigília para 60 mil pessoas no Estádio Centenário antes de viajar para a Argentina e o Peru.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.