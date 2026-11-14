Como troca de cabos levou ao maior caos aéreo nos EUA desde o 11 de Setembro, segundo o governo Trump

O serviço de troca de cabos de cobre por fibra óptica no sistema de telecomunicações do controle aéreo dos EUA levou à suspensão em massa dos voos na sexta-feira (13/11), informou o secretário de Transportes do país, Sean Duffy, neste sábado (14/11).

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Em coletiva de imprensa, Duffy explicou que estava sendo realizada uma manutenção para substituir fios por uma empresa contratada chamada L3Harris, fornecedora de tecnologia.

"Era um cabo tão antigo que estava sendo descontinuado", diz ele, acrescentando que esse trabalho vem sendo realizado há muitos anos.

Segundo o secretário, o governo americano está tentando descobrir se o problema foi causado por "incompetência" da L3Harris ou por uma falha em algum equipamento.

O governo dos Estados Unidos não acredita que a interrupção tenha sido resultado de um ataque cibernético, embora as investigações ainda estejam em andamento, afirmou Duffy.

A L3Harris ainda não se manifestou sobre a interrupção do sistema. Em seu site, a companhia afirma ser a "principal fornecedora" de sistemas de comunicação para os espaços aéreos mais avançados do mundo, bem como para sistemas de armamento e plataformas de comando e controle.

O problema aconteceu quando um roteador - equipamento de rede que direciona o fluxo de informações - que estava passando pela manutenção começou a sobrecarregar outros sistemas de controle de tráfego aéreo, gerando problemas de comunicação com as aeronaves e levou o governo a fechar o espaço aéreo por razões de segurança, explicou Duffy.

A reabertura do espaço aéreo americano ocorreu às 22h15 no horário de Brasília. Mas Duffy reconheceu o efeito cascata que seria causado, afetando voos nos próximos dias. "Levará algum tempo para normalizar a situação", afirmou na sexta-feira.

Entre 4 mil e 5 mil dos 41 mil voos programados para este sábado provavelmente serão cancelados, explicou Bryan Bedford, que comanda a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

Ao todo, até o início da tarde deste sábado, quase 6 mil voos dentro dos Estados Unidos ou com origem/destino no país foram afetados por cancelamentos ou atrasos, segundo o site de monitoramento de voos FlightAware.

As companhias com o maior número de cancelamentos são a Delta Air Lines, com 652 voos cancelados, a United Airlines, com 553, e a American Airlines, com 520, diz o FlightAware.

Entre os aeroportos mais afetados por cancelamentos estão o de Chicago O'Hare, o Hartsfield-Jackson de Atlanta e o John F. Kennedy de Nova York, segundo o site.

Diante do problema, o governo americano pediu que o Congresso forneça recursos para modernizar o sistema de tráfego aéreo americano, que classificou como "extremamente antigo". Para a renovação, seriam necessários US$ 50 bilhões (ou cerca de R$ 280 bilhões), afirmou Duffy.

No ano passado, o Congresso aprovou US$ 12,5 bilhões (ou cerca de R$ 70 bilhões) para modernizações, mas é necessário muito mais, explica o jornalista da BBC Theo Leggett, especializado em negócios internacionais.

A paralisação nacional dos voos na sexta foi apenas a segunda suspensão de alcance nacional desse tipo nos Estados Unidos desde os dias que se seguiram imediatamente aos ataques de 11 de setembro de 2001.

"Este parece ser o pior episódio desde o 11 de Setembro, embora claramente não na mesma escala", afirmou Guy Gratton, professor de aviação da Universidade de Cranfield, em entrevista ao BBC Verify, serviço de verificação da BBC.

A troca de cabos

REUTERS/Eric Lee Bryan Bedford (centro) e Sean Duffy (esquerda) explicaram motivos do caos aéreo americano

Questionado sobre o motivo de a troca dos sistemas de cabos de cobre ter sido realizada durante o dia, e não à noite, quando há menos aeronaves no espaço aéreo, o secretário de Transportes declarou que "se não fizermos essas atualizações, teremos um sistema menos seguro".

Duffy explicou que a substituição estava sendo realizada em uma instalação remota durante o dia. Segundo ele, em centros maiores, essas mudanças costumam ocorrer à noite e têm um impacto operacional maior.

Ele afirmou ainda que a troca realizada nessa unidade remota não deveria ter provocado os efeitos que acabou causando.

Ele acrescentou que, até que uma nova infraestrutura para o controle de tráfego aéreo seja construída, o governo continuará dependente da fornecedora de telecomunicações legada L3Harris, já que a empresa é proprietária da rede atualmente em uso.

Problema já tinha acontecido antes nos EUA?

A última vez que os EUA haviam determinado uma suspensão nacional de voos foi em janeiro de 2023, quando uma falha atingiu o sistema de notificações para pilotos. Antes, isso havia ocorrido devido aos ataques de 11 de Setembro de 2001.

O secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, assegurou a repórteres na Casa Branca que a ordem desta sexta-feira não foi um "novo 11 de Setembro". Ele afirmou que "a população não deve ter medo de jeito algum".

"Trata-se de uma interrupção nos serviços de telecomunicações", disse Mullin. "Todos estão a salvo."

Ainda segundo o secretário, a paralisação não teve ligação com a falha global de serviços da Microsoft que começou na quinta-feira (12/11). Ele também descartou um ataque cibernético.

Reuters Mesmo encerrada, paralisação de voos deve causar inconvenientes nos próximos dias

O que passageiros no Brasil devem fazer?

No Brasil, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não informou quantos voos foram afetados, mas disse por meio de nota que estava monitorando a situação.

Maior do país, o aeroporto internacional de Guarulhos afirmou ter recebido um alerta de segurança do Centro de Comando Federal de Aviação dos EUA para que todo o tráfego aéreo com origem ou destino aos EUA permanecesse em solo até novo aviso, segundo a concessionária GRU Airport.

Segundo a Anac, passageiros com voos agendados devem buscar as respectivas companhias aéreas para verificar a situação do voo e se há alterações.

A agência afirmou que as companhias devem informar passageiros com frequência sobre atrasos, cancelamentos e interrupções de serviços, além de oferecer nesses casos "assistência material gratuitamente", de acordo com o tempo de espera no aeroporto.

"Para atrasos superiores a 4 horas, cancelamentos e interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, para escolha pelo passageiro, as opções de: reacomodação em outro voo; reembolso integral; e execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso", disse a Anac.

"Ressaltamos que a reacomodação é gratuita e deve ocorrer, em voo próprio ou de outra empresa aérea, na primeira oportunidade, ou seja, em um novo voo cuja data e horário sejam mais próximos do voo atrasado, cancelado ou interrompido."

"Se essa alternativa não for conveniente para o passageiro, ele pode optar por um outro voo, em data e horário de sua conveniência, porém somente da própria empresa aérea e dentro do prazo de validade restante da passagem", informa a nota da agência.

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