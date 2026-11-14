Controle aéreo dos EUA usa disquetes e peças vindas do eBay; entenda fragilidades do sistema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana antes da suspensão das decolagens nos EUA, nesta sexta-feira (13), a FAA (agência de aviação civil americana) havia anunciado que eliminará até 2028 os disquetes usados em instalações de controle de tráfego aéreo do país.

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O uso desse tipo de mídia, que não é produzida em larga escala desde 2011, é apenas um dos problemas da defasada estrutura tecnológica do controle de tráfego aéreo americano, segundo informações da agência Reuters.

O sistema utiliza computadores com décadas de uso e recebe peças de reposição compradas no site de comércio eletrônico eBay. Além disso, muitos controladores ainda utilizam fichas de papel para rastrear aeronaves.

A agência afirma que os EUA possuem o espaço aéreo mais complexo do mundo e enfrentam ainda a escassez de milhares de controladores de tráfego aéreo.

Neste sábado (14), o secretário de Transportes americano, Sean Duffy, disse que uma falha durante a substituição de cabos de cobre por fibra óptica provocou a paralisação das decolagens, e que o governo investiga se houve erro humano ou equipamento com defeito.

O governo de Donald Trump nega haver indícios de ataque cibernético ou ameaças, mas evitou descartar qualquer hipótese.

*USO DE DISQUETES EM 400 UNIDADES*

Cerca de 400 unidades de controle aéreo pelos Estados Unidos ainda utilizam disquetes. As mídias são usadas para guardar informações meteorológicas e outros dados críticos para os controladores.

Na semana passada, em 5 de novembro, a FAA anunciou que substituirá até o final de 2028 quatro sistemas que datam da década de 1980. Os dados, que reúnem informações operacionais, serão centralizados em um único local, para que os controladores possam visualizar rapidamente as atualizações.

O Congresso aprovou no ano passado US$ 12,5 bilhões (R$ 70 bilhões) para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo dos EUA, e Duffy quer mais US$ 30 bilhões para melhorias adicionais, visto que a FAA enfrenta diversos problemas tecnológicos.

"Estamos abandonando processos manuais obsoletos e substituindo a tecnologia que antes dependia de disquetes por um sistema moderno que permite aos controladores compartilhar instantaneamente alertas críticos de voo, horários de espaço aéreo restrito e relatórios de pilotos", disse o administrador da FAA, Bryan Bedford, em um comunicado.

*PROBLEMAS COM FIBRA ÓPTICA*

Em um memorando da agência de 23 de outubro, até então não divulgado e visto pela Reuters, a FAA afirmou que "houve uma série de interrupções recentes no controle de tráfego aéreo devido a cortes em cabos de fibra óptica, o que pode levar a atrasos, desvios e cancelamentos" e solicitou a coordenação com a FAA em projetos relacionados.

A FAA citou um incidente ocorrido em 13 de outubro, no qual um cabo de fibra óptica que conectava o Aeroporto Intercontinental George Bush de Houston à rede da FAA foi cortado próximo a um dos portões do aeroporto, resultando na perda de serviços de dados entre as instalações da FAA e exigindo a paralisação das operações em solo.

Em setembro, milhares de voos em toda a região nordeste densamente povoada foram atrasados ou cancelados devido a falhas simultâneas em um circuito em uma instalação de controle de tráfego aéreo na Filadélfia e ao rompimento acidental de um cabo de fibra óptica em Nova Jersey por uma equipe de construção.

"Quando falha, simplesmente não temos a redundância que teríamos com uma arquitetura moderna", disse o administrador da FAA, Bryan Bedford, na ocasião

Grande parte da fragilidade estrutural do sistema já vem sendo documentada há anos.

O GAO (Escritório de Responsabilidade do Governo) informou em 2024 que a FAA havia classificado 51 de seus 138 sistemas de controle de tráfego aéreo como insustentáveis e outros 54 como potencialmente insustentáveis. Juntos, eles representavam mais de três quartos dos sistemas analisados.

*PEÇAS NO EBAY E FICHAS DE PAPEL*

A FAA utiliza também computadores Compaq com décadas de uso e peças de reposição compradas no eBay, segundo a Reuters.

As instalações de controle de tráfego aéreo do país não conseguem se comunicar entre si e operam com computadores analógicos individuais, de acordo com a agência de notícias.

A FAA também vem trabalhando há anos para acabar com uma prática antiga, na qual os controladores de tráfego aéreo usam fichas de papel para rastrear aeronaves. Mas a adoção da mudança, iniciada em 2022, em 49 grandes aeroportos levará pelo menos até 2028 para ser concluída.

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Ao menos 27 grandes aeroportos já aboliram as fichas de papel.