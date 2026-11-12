Voo entre Dublin e Roma tem alerta de bomba, mas é uma suposta decisão do piloto sobre o pouso em base militar francesa que agora entra na mira da investigação

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Organizações de pilotos alertam sobre as condições de interceptação militar em voos comerciais, diante da multiplicação recente de alertas de bomba contra aviões de linha. O debate ganhou força após o desvio de um Airbus A320 da companhia Aer Lingus para Évreux, na quinta-feira, 5 de novembro. A aeronave realizava a rota entre Dublin e Roma quando enfrentou uma falsa ameaça.

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O procurador da República de Évreux anunciou a abertura de um inquérito focado na atuação do comandante. Conforme o magistrado, o piloto teria recusado a ordem de aterrissar na base militar local, indicando preferência por um aeroporto civil.

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Contraponto das associações do setor aéreo

Representantes da categoria apresentaram outra versão em documento conjunto publicado no dia 10 de novembro. O posicionamento reúne a European Cockpit Association (ECA), a associação irlandesa IALPA e o Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL).

De acordo com os órgãos sindicais, a tripulação não dispunha de cartas de navegação nem de dados operacionais necessários para uma descida segura no campo militar. Por essa limitação técnica, os pilotos solicitaram a condução do Airbus para outra pista, mais adequada ao equipamento. O pedido acabou rejeitado pelas autoridades.

A Aer Lingus declarou que cooperou integralmente com os órgãos franceses durante todo o processo, em conjunto com os pilotos escalados para o voo.

Limitações operacionais e autonomia profissional

As entidades mostram inquietação diante de episódios nos quais caças determinam o pouso de jatos civis em bases de defesa sem a devida atenção aos requisitos operacionais. Os representantes lembram que intervenções estatais precisam preservar as atribuições do comandante na proteção de passageiros e tripulantes.

O vice-presidente da ECA, Paul Reuter, defendeu o papel técnico dos tripulantes no comunicado: "reconhecendo plenamente as responsabilidades das autoridades estatais face às ameaças contra a segurança, é essencial que as decisões tomadas em tais incidentes respeitem o julgamento profissional, as responsabilidades jurídicas e a autoridade operacional do comandante de bordo".

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Reuter afirmou ainda que os profissionais não podem receber tratamento hostil das autoridades responsáveis por prestar assistência. As organizações temem punições penais contra aviadores que atuaram em defesa das vidas a bordo e demandam atenção às restrições da cabine nas decisões de interceptação.