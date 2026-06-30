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Israel mobiliza caças após falso alerta de sequestro de voo civil

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AFP
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Repórter
30/06/2026 15:35

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Uma aeronave civil que voava na rota entre Varsóvia e Tel Aviv ativou por engano um sinal de sequestro em pleno voo, o que levou Israel a mobilizar dois caças antes de o alerta ser descartado, informaram o Exército israelense e o governo da Bulgária.

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Segundo a LOT Polish Airlines, o voo, operado pela companhia búlgara Electra Airways, estava na rota quando "a tripulação notificou uma situação de emergência". 

"Este aviso foi cancelado no transcurso das comunicações posteriores com o controle de tráfego aéreo", declarou à AFP o porta-voz da companhia aérea, Krzysztof Moczulski.

O Ministério da Defesa da Bulgária confirmou que o avião emitiu o código 7500 do transponder, um sinal de emergência que indica interferência ilícita ou sequestro. 

O governo búlgaro também enviou um avião de combate MiG-29 para interceptar o avião comercial e escoltá-lo através do espaço aéreo búlgaro.

O Exército israelense informou, por sua vez, que "dois aviões de combate da Força Aérea israelense decolaram em direção a uma aeronave civil sobre o Mar Mediterrâneo, após um informe de perda de comunicação com o avião". 

"Não há indícios de um incidente de segurança", acrescentou.

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burs-acc/jd/dcp/pc/jvb/mvv/am

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