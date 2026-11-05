Voos são desviados na Europa por ameaça de bomba; o que se sabe

Vários voos na Europa foram alvo de ameaças de bomba nesta quinta-feira (5/11) e tiveram de ser desviados de seus destinos originais em pleno voo, segundo autoridades.

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Um Airbus A320 da Aer Lingus que partiu de Dublin, na Irlanda, com destino a Roma, na Itália, na manhã de quinta-feira emitiu um alerta de emergência, foi desviado e pousou na base aérea de Evreux, no norte da França.

Enquanto isso, a companhia aérea finlandesa Finnair informou que houve uma ameaça de bomba em um de seus aviões que viajava de Helsinque para a capital italiana. A aeronave foi escoltada por caças da Força Aérea e pousou conforme previsto.

Os episódios ocorrem poucos dias depois de oito voos europeus, incluindo dois que partiram do Reino Unido, terem sido alvo de supostas ameaças de bomba. Nenhum explosivo foi encontrado nos aviões após as buscas.

Um comunicado da Aer Lingus confirmou que o voo EI402, de Dublin para Roma, "foi desviado para a Normandia (na França) nesta manhã como medida de segurança".

A companhia acrescentou: "O voo pousou em segurança e a Aer Lingus trabalhará para reacomodar os passageiros em voos para seu destino final o mais rápido possível".

Os seguintes voos tiveram suas operações afetadas na quinta-feira:

Um voo da Aer Lingus de Dublin para Roma foi desviado para uma base aérea francesa após uma ameaça de bomba;

Um voo da Finnair de Helsinque para Roma foi alvo de uma ameaça de bomba e pousou normalmente;

Um segundo voo da Finnair, que viajava de Helsinque para Viena, na Áustria, foi alvo de uma ameaça e pousou normalmente;

Um voo da Wizzair de Milão, na Itália, para Varsóvia, na Polônia, emitiu um alerta de emergência e foi desviado para Viena, mas nenhum motivo foi informado.

Um voo da companhia aérea polonesa LOT de Varsóvia para Bruxelas, na Bélgica, pousou conforme previsto. A companhia afirmou que "nenhum objeto suspeito foi encontrado".

Três voos da Ryanair pousaram na Bulgária, segundo a imprensa búlgara. Um que partiu de Copenhague e outro de Madri pousaram na capital, Sófia, enquanto um terceiro, que vinha de Londres com destino a Sófia, pousou em Plovdiv (na Bulgária).

Na terça-feira, sete aviões foram revistados após ameaças de bomba.

Dois partiram do Reino Unido: um saiu de Manchester e pousou em Múrcia, na Espanha, e o outro viajou do aeroporto de Heathrow, em Londres, para Varsóvia, na Polônia.

Dois voos da Ryanair, um que partiu de Dublin e outro de Lisboa, foram revistados após pousarem em Roma, depois de denúncias anônimas, mas nenhum explosivo foi encontrado, disseram à BBC fontes do aeroporto de Fiumicino, na cidade.

O governo britânico descreveu os episódios como "falsas ameaças mal-intencionadas".

Na segunda-feira, um voo da Wizz Air que viajava do aeroporto de Luton, em Londres, para Sófia foi escoltado por um caça húngaro até Budapeste após uma ameaça de bomba durante o voo.

Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês.

O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial.

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