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Trump ameaça voltar a 'lançar bombas' se o Irã 'não se comportar'

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AFP
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Repórter
17/06/2026 08:35

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (17) que voltará a "lançar bombas" se o Irã "não se comportar", dois dias antes da cerimônia de assinatura, na Suíça, do acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio.

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Trump fez a declaração em Evian, leste da França, onde os líderes do G7 celebraram o acordo alcançado entre Washington e Teerã como uma "oportunidade histórica" para evitar que o Irã desenvolva armas nucleares. 

"É um protocolo de acordo" e "se eles não se comportarem, voltaremos imediatamente a lançar bombas no meio da cabeça deles", declarou à imprensa durante uma reunião com seu homólogo egípcio, Abdel Fatah al Sisi.

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aue-tjc/avl/fp-jc

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