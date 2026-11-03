Airbus muda de destino após dois aviões se prepararem para pousar ao mesmo tempo em aeroporto; desvio leva aeronave a uma cidade de outro país

Um Airbus A320-214 da companhia Edelweiss Air enfrentou imprevistos e não conseguiu pousar no aeroporto de Perpignan na manhã de segunda-feira. A operação correspondia ao voo WK5100, que realizava a rota com origem em Zurique e tinha pouso programado para as 8h16.

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Conforme dados do site especializado Flightradar, o avião comercial se aproximava do destino final quando precisou alterar o trajeto. O Airbus sobrevoou a costa de Canet-en-Roussillon por três vezes antes de seguir para a Catalunha. O desvio levou a aeronave até o Aeroporto de El Prat, em Barcelona, onde pousou às 9h20.

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Problema técnico causou bloqueio de pista

O incidente ocorreu em um cenário em que dois aviões decolaram para pousar simultaneamente nas pistas de Perpignan. Registros da plataforma Flightradar mostram que outra aeronave havia recebido acionamento segundos antes para descer em uma das pistas: tratava-se de um modelo leve Piper Seneca, com capacidade para seis ou sete passageiros.

Esse avião de pequeno porte sofreu uma falha técnica durante o pouso e bloqueou a pista do terminal francês. A ocorrência impediu a descida programada do voo comercial e forçou o desvio imediato para a Espanha.

A conta não oficial da rede social X @flightradarCAT, voltada a notícias sobre voos na Catalunha, detalhou o caso logo depois. A publicação informou a emissão de um aviso de desvio em Barcelona-El Prat para o voo da Edelweiss entre a Suíça e a França, motivado pela obstrução causada pela outra aeronave na pista em Perpignan.

Retorno para a França e manutenção

A aeronave de médio alcance da Edelweiss Air, considerada a principal companhia aérea suíça, aguardou liberação em solo catalão. Mais tarde, o jato decolou de Barcelona às 11h e concluiu a aterrissagem na pista de Perpignan às 11h40.

Após tocar o solo no destino original, o Airbus estacionou perto do hangar da Sabena Technics, presumivelmente para passar por manutenção. Procurados para comentar o bloqueio e a alteração dos procedimentos.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria