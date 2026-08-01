Voo da TAP com destino a Curitiba tem despressurização e declara emergência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O voo da TAP Air Portugal com destino ao Aeroporto de Curitiba, em São José dos Pinhais (PR), teve que dar meia-volta após sofrer uma despressurização logo após a partida da capital lusa na manhã deste sábado (1º).

A aeronave Airbus A330-200 de matrícula CS-TON já estava voando havia meia hora e estava próxima de atingir o nível de cruzeiro, passando o nível de voo 300 (9.100 m de altitude), quando um alerta de despressurização soou na cabine, e os pilotos precisaram iniciar uma descida rápida para 10 mil pés de altitude, onde não é necessário que o avião esteja pressurizado.

Foi acionado o código 7700 no transponder ao declarar emergência, e após o avião realizar algumas órbitas (voltas) próximas à costa do Alentejo para consumir combustível, regressou para Lisboa, onde pousou em segurança em torno de 1 hora e 45 minutos depois de ter decolado do Aeroporto da Portela.

Segundo informações do próprio aeroporto e da TAP, o voo iria decolar novamente às 21h30 no horário local, com outra aeronave de matrícula CS-TOP, pousando no Paraná às 09h35 da manhã deste domingo (2).

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Ainda não foi divulgado qual será o horário de partida da aeronave para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde a aeronave sempre faz uma parada antes de regressar para Lisboa.