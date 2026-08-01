Navio japonês que transportava prisioneiros na Segunda Guerra é encontrado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os destroços do navio japonês Hofuku Maru, que naufragou durante a Segunda Guerra Mundial com 1.200 prisioneiros de guerra britânicos e holandeses a bordo, foram localizados na costa da ilha de Luzon, nas Filipinas. A descoberta foi anunciada pela Hellships Memorial Foundation, organização dedicada à preservação da memória dos milhares de militares mortos nos chamados "hell ships" ("navios do inferno").

A identificação do naufrágio repercutiu também no Brasil. Segundo o Google Trends, o termo "navio" registrou aumento de 1.000% nas buscas nas últimas 24 horas, impulsionado pelo interesse na descoberta histórica.

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O Hofuku Maru era uma das embarcações japonesas utilizadas para transportar prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Como acontecia com outros "hell ships", o navio não possuía qualquer identificação indicando que levava militares capturados, o que fazia com que fosse confundido com embarcações de transporte militar.

Foi o que aconteceu em 21 de setembro de 1944, quando aviões dos Estados Unidos bombardearam o Hofuku Maru sem saber que ele transportava centenas de prisioneiros aliados. A embarcação foi atingida por bombas, partiu-se ao meio e afundou rapidamente.

Mais de mil prisioneiros morreram

A bordo estavam aproximadamente 1.000 prisioneiros britânicos e 200 holandeses, mantidos confinados abaixo do convés em condições extremamente precárias.

A maioria morreu sem conseguir escapar. Entre os poucos sobreviventes, alguns foram recapturados pelas forças japonesas após alcançarem a costa, enquanto outros conseguiram se juntar às guerrilhas filipinas e permaneceram escondidos até o fim da guerra.

O naufrágio é considerado uma das maiores tragédias marítimas envolvendo prisioneiros das forças aliadas na Guerra do Pacífico.

Descoberta levou quase oito décadas

A localização exata do Hofuku Maru permaneceu desconhecida por quase 80 anos. Segundo os pesquisadores, a demora ocorreu pela escassez de informações disponíveis após o fim da guerra.

Parte dos registros japoneses foi destruída ou permaneceu incompleta, enquanto os relatórios dos ataques aliados indicavam apenas uma área aproximada do afundamento. Além disso, os relatos dos sobreviventes eram poucos e, em alguns casos, apresentavam versões divergentes sobre o local do naufrágio.

A confirmação só foi possível após o cruzamento de documentos históricos com levantamentos realizados por sonar e inspeções subaquáticas conduzidas pela equipe responsável pela busca.

Local será preservado

De acordo com a Hellships Memorial Foundation, os destroços foram encontrados na costa de San Narciso, na província de Zambales, nas Filipinas. As coordenadas exatas não serão divulgadas para evitar danos ao sítio histórico.

O historiador especializado na Segunda Guerra Mundial e pesquisador-chefe do projeto, John Duresky, afirmou que a descoberta representa um importante marco para familiares das vítimas e para a preservação da memória do conflito.

"Esperamos que esta descoberta ofereça às famílias e às nações um lugar para recordar, lamentar e homenagear", declarou em comunicado.

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Segundo ele, o Hofuku Maru vai muito além de um simples naufrágio. "Este naufrágio não é apenas um sítio histórico; é um túmulo de guerra e uma testemunha silenciosa de uma das piores atrocidades da Guerra do Pacífico", afirmou.