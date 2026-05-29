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Polônia critica Ucrânia por homenagear organização militar controversa da Segunda Guerra Mundial

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Repórter
29/05/2026 09:18

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O presidente e o primeiro-ministro da Polônia criticaram energicamente, nesta sexta-feira (29), a decisão do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de homenagear uma controversa organização militar da Segunda Guerra Mundial, acusada de massacrar milhares de poloneses. 

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A controvérsia surgiu depois que Zelensky nomeou uma unidade militar em homenagem ao Exército Insurgente Ucraniano (UPA, na sigla original). 

Segundo a Polônia, o UPA matou aproximadamente 100 mil civis poloneses durante o conflito no que hoje é o oeste da Ucrânia; a Polônia considera o massacre um genocídio. 

O presidente polonês, Karol Nawrocki, disse estar "indignado" com a decisão e anunciou que propôs "a retirada da Ordem da Águia Branca concedida ao presidente Zelensky". 

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que a medida "ofende nossa sensibilidade histórica" e é "preocupante para as nossas relações".

Embora a Polônia seja a principal aliada da Ucrânia na Europa desde a invasão russa de fevereiro de 2022, os dois países compartilham uma história turbulenta que remonta à Segunda Guerra Mundial. 

Os nacionalistas ucranianos veneram o UPA por ter lutado por um Estado ucraniano independente contra as forças soviéticas, apesar dos laços do grupo com a Alemanha nazista. 

Com mais de quatro anos de guerra, a Ucrânia tem buscado unificar o país em sua luta contra a invasão russa, apoiando-se em certas figuras históricas. 

No início desta semana, Kiev repatriou os restos mortais de um líder da Organização dos Nacionalistas Ucranianos (OUN), o grupo que criou a unidade militar UPA e desafiou o domínio soviético, inclusive por meio de colaborações com os nazistas.

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sw/bo/ahg/pc/aa

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