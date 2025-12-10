Brasileiro tem que deixar casa devido a bomba da Segunda Guerra Mundial

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O bancário Alexandre Faria Morais precisou evacuar a própria casa na última quinta-feira (4/12) depois que uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada durante obras de tubulação na cidade de Bonn, Alemanha, onde mora com a família. O artefato, de origem americana e pesando 125 quilos, foi desativado com sucesso no início da noite. Mais de mil pessoas tiveram que sair de casa para garantir a segurança.

O brasileiro, que mora na região com a esposa e duas filhas pequenas — um bebê de quatro meses e uma criança de dois anos e meio —, descreveu o momento como uma cena de guerra. “Ruas bloqueadas, polícia batendo de porta em porta, carro com alto-falante dizendo que tinham encontrado uma bomba”, relatou em entrevista à emissora pública alemã Deutsche Welle.

Segundo ele, agentes do Ordnungsamt, órgão municipal alemão, tocaram a campainha e determinaram que todos deixassem suas casas imediatamente para que as equipes especializadas pudessem trabalhar com segurança. “Dá um pouco de medo, principalmente agora com a família. Tinha uma bomba a poucos metros da minha casa. O que garante que não tenha outra no quintal?”, questionou.

Evacuação

A operação começou por volta das 16h e atingiu mais de mil moradores. A área foi completamente evacuada às 20h, quando iniciaram os procedimentos para neutralizar o explosivo. Cerca de duas horas depois, a população recebeu autorização para voltar para casa.

De acordo com autoridades locais, situações como essa são relativamente comuns na Alemanha, sobretudo em regiões que foram alvo de bombardeios durante a guerra. Alexandre, inclusive, já havia passado pelo mesmo tipo de evacuação duas outras vezes — uma em Colônia e outra em Bonn, antes do nascimento das filhas.

“Quando era solteiro, era até tranquilo: ligava para amigos, tomava uma cerveja e esperava a liberação. Mas agora, com crianças pequenas, é muito mais estressante”, comentou.

Alertas, abrigos e apoio aos moradores

Para garantir que todos fossem informados, a prefeitura utilizou carros de som e um aplicativo oficial de emergência. O município também disponibilizou ônibus de evacuação e um ginásio como abrigo temporário para quem não tivesse onde ficar. A família de Alexandre conseguiu passar as horas de espera na casa de amigos.

A surpresa, porém, não parou por aí: recentemente, ao limpar o jardim de casa, Alexandre encontrou uma bala de rifle, possivelmente anterior à Segunda Guerra Mundial. “Ela estava deteriorada, parecia ter sido usada. Pesquisei e vi que, por ser um artefato de mais de 100 anos, é proibido manter em casa. Precisa entregar à polícia ou a um museu”, afirmou.