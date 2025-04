80 anos do fim da segunda guerra

JÚLIO MOREIRA

O Estado de Minas publica hoje mais um capítulo da série “80 anos do final da Segunda Guerra Mundial”, abordando a revelação das atrocidades nazistas em 1945. Com o fim do regime nazista próximo, imagens de campos como Buchenwald, Bergen-Belsen e Dachau chocaram o mundo. Em abril, a descoberta de Ohrdruf, anexo de Buchenwald, trouxe cenas de massacre. O general Eisenhower, ao visitar o local, falou de “horror indescritível” e ordenou a divulgação das imagens, fundamentais nos julgamentos de Nuremberg. Embora Auschwitz tivesse sido libertado em janeiro, sua divulgação foi limitada pela União Soviética, e a destruição dos vestígios pelos nazistas dificultou a divulgação. Foram os campos libertados por britânicos e americanos que mostraram ao mundo a brutalidade nazista.