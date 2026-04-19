Grande operação na França para desativar bomba da Segunda Guerra Mundial

Centenas de policiais foram mobilizados neste domingo (19) na região de Paris para desativar uma bomba da Segunda Guerra Mundial, o que obrigou centenas de moradores a abandonarem suas casas, informaram as autoridades.

A operação acontece na localidade de Colombes, ao noroeste da capital francesa, onde o artefato foi encontrado em 10 de abril durante obras.

Os especialistas em desativação de explosivos trabalham atualmente para neutralizar a bomba.

Eles tentaram retirar o detonador, mas a manobra não foi possível, e agora devem destruir o artefato no subsolo, o que prolongará a operação por até oito horas.

Para garantir a segurança, as autoridades estabeleceram um perímetro de evacuação de 450 metros.

Os moradores foram alertados e precisaram deixar suas casas. Cinco centros de acolhimento foram disponibilizados em Colombes e cidades vizinhas para receber os moradores. Quase 220 pessoas vulneráveis foram atendidas diretamente pelos serviços de emergência.

A área foi completamente esvaziada e colocada sob vigilância policial para evitar roubos.

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