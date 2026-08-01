Trump publica imagem de IA com menção a 3º mandato, proibido nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias depois de usar um boné com os dizeres "Trump 2028", o presidente americano voltou a sugerir que pode concorrer ao cargo novamente, embora a Constituição dos Estados Unidos proíba um terceiro mandato.

Neste sábado (1º/8), o republicano postou em sua rede social Truth Social uma imagem gerada por inteligência artificial onde ele aparece com a frase "Trump 2028 - Make America Great Again", em frente a um grupo de pessoas sorrindo. As próximas eleições para presidente nos EUA são em 2028.

Donald Trump ocupou a presidência do país entre 2017 e 2021 e se elegeu novamente no final de 2024, para cumprir o mandato que termina no início de 2029. A Constituição do país, por meio da vigésima segunda emenda, proíbe qualquer pessoa de ser eleita presidente por mais de dois mandatos --e, diferentemente do Brasil, não importa se eles são consecutivos ou não.

Trump tem flertado com a ideia de um terceiro mandato nos últimos meses. Em outubro do ano passado, numa conversa com jornalistas, disse que "adoraria fazê-lo". Na semana passada, em jantar também com a imprensa, ele vestiu o boné com a frase "Trump 2028".

"Aprendemos muito sobre segurança e sobre os perigos. Mas, assim como na minha Presidência, a segunda vez é sempre melhor, sempre melhor. E a terceira vez será ainda melhor. Estou só brincando", afirmou ele durante o jantar da semana passada.

Além disso, em comícios o presidente tem destacado a presença de cartazes manifestando apoio a um terceiro mandato, e o site oficial da Trump Organization vende bonés com os dizeres "Trump 2028".

Ele disse que ainda não chegou a uma decisão a respeito de pedir que a Suprema Corte declare a vigésima segunda emenda inconstitucional --esse seria o caminho mais viável para que Trump possa disputar um terceiro mandato, uma vez que há uma maioria conservadora e simpática ao presidente na Corte hoje.

Cartaz de Trump produzido por IA indicando uma possível disputa de terceiro mandato Divulgação/Truth Social



Outra possibilidade aventada por apoiadores é a de que o republicano concorresse à Vice-Presidência ao lado de um nome subserviente no topo da cédula que concordasse em renunciar no primeiro dia no cargo, tornando Trump presidente novamente.

O próprio político, entretanto, descarta a manobra: "Eu poderia fazer isso, mas não vou. Acho que é muito ridículo. Eu descarto a ideia porque é ridícula, e acho que as pessoas não iam gostar disso. Não seria certo"", afirmou.

Além disso, juristas afirmam que outra emenda, a décima segunda, veta a manobra: segundo o texto, "nenhuma pessoa constitucionalmente inelegível ao cargo de presidente [caso de Trump, que não pode mais concorrer] será elegível ao cargo de vice-presidente".

Uma mudança constitucional, por sua vez, é praticamente impossível: nos EUA, emendas à Carta Magna, que data de 1787, precisam do aval de três quartos dos Estados por meio de votação nos Legislativos locais, e o Partido Democrata controla hoje 19 de 50 deles --bastam 13 para barrar qualquer tentativa de abolir o limite de mandatos.

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Outra questão que impacta cálculos sobre uma eventual permanência de Trump no poder é a sua idade. Ao deixar a Casa Branca em janeiro de 2029, quando terá 82 anos e 7 meses, o republicano será o presidente mais velho da história do EUA (Joe Biden deixou o poder com 82 anos e dois meses).