Trump diz que EUA deve ser 'muito cauteloso' ao permitir que Ucrânia produza mísseis Patriot
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (31) que seu país deve ser "muito cauteloso" ao permitir que a Ucrânia produza mísseis de defesa aérea Patriot, que Kiev declarou necessitar para se proteger dos ataques russos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"São armas incríveis. Devemos ser muito cautelosos ao deixar que alguém as construa", afirmou Trump à imprensa na residência presidencial de Camp David.
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reuniu com o mandatário americano durante mais de uma hora na Casa Branca no início da semana, em um momento em que Kiev e Moscou intensificaram os ataques mútuos a longa distância.
Após o encontro, Zelensky disse que Trump teria aceitado conceder à Ucrânia a permissão para produzir os mísseis Patriot. Mas o republicano apenas afirmou que "muitas coisas foram discutidas" e que "a reunião correu muito bem".
As relações entre os dois chefes de Estado melhoraram desde o início do segundo mandato de Trump, que no início do mês sugeriu que os ataques ucranianos em território russo poderiam ajudar a acabar com a guerra.
Segundo as Nações Unidas, o mês de junho foi o mais letal para os civis ucranianos desde abril de 2022, quando a Rússia aumentou o uso de mísseis balísticos de difícil interceptação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
wd/ks/lb/vel/yr/aa