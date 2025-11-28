Airbus pede suspensão de voos de 6 mil A320 para troca de programa de controle

A fabricante Airbus pediu a suspensão imediata dos voos de 6 mil aviões A320, para substituir com urgência um programa de controle de voo vulnerável à radiação solar, informou nesta sexta-feira (28) à AFP um porta-voz da empresa.

A medida foi tomada após um incidente técnico no mês passado com uma aeronave nos Estados Unidos, que "revelou que radiações solares intensas podiam corromper dados essenciais para o funcionamento dos comandos de voo", explicou a fabricante.

A Airbus notificou nesta sexta-feira todos os clientes que usam esse programa de controle e pediu que eles suspendam imediatamente os voos.

Para a maioria dos aviões, a troca da versão anterior do software levará "algumas horas". Mas, para cerca de 1.000 aeronaves, isso implicará a troca do hardware, "o que levará semanas", explicou à AFP uma fonte próxima do assunto.

O sistema em questão é o Elevator and Aileron Computer (Elac), um computador de controle dos elevadores e aerofólios dos aviões.

"A Airbus reconhece que estas recomendações vão provocar transtornos operacionais para os passageiros e os clientes. Pedimos desculpas pelos incômodos causados e trabalharemos em estreita colaboração com os operadores, mantendo a segurança como nossa prioridade absoluta e primordial",acrescentou a fabricante europeia.

- Afetados -

A Air France informou que cancelou 35 voos hoje. "Os clientes afetados pelos cancelamentos estão sendo informados individualmente por SMS e e-mail", disse um porta-voz.

A colombiana Avianca também relatou alterações "significativas" em seus voos, pois a atualização do programa afeta mais de 70% da sua frota, e suspendeu a venda de passagens até 8 de dezembro.

A American Airlines previu "alguns atrasos" relacionados a esses ajustes, e estimou que a atualização do programa em seus cerca de 340 aviões será concluída amanhã.

No Brasil, as principais companhias aéreas que usam o Airbus A320 são Azul e Latam.

Em 30 de outubro, um aparelho desse modelo da empresa JetBlue sofreu um problema no controle de voo devido a uma falha de informática. O incidente ocorreu em altitude de cruzeiro entre Cancún (México) e Newark (Estados Unidos), quando o avião desceu repentinamente sem a intervenção dos pilotos.

Os pilotos iniciaram a manobra de descida e pousaram o avião em Tampa, Flórida. Segundo os bombeiros locais, o episódio deixou vários passageiros feridos.

O Airbus A320, que entrou em serviço em 1988, é o avião mais vendido do mundo. Em setembro, desbancou o avião de um corredor único 737, da fabricante americana Boeing, cujo primeiro exemplar foi entregue em 1968.

No fim de setembro, a Airbus havia entregue 12.257 unidades de seu A320 (incluídas as versões privadas), frente a 12.254 unidades do 737.

