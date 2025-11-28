Assine
Airbus insta suspender voos de 6 mil A320 para trocar programa de controle

AF
AFP
Repórter
28/11/2025 16:33

A fabricante de aeronaves Airbus instou "deter imediatamente os voos" de 6 mil de seus aviões A320 para substituir urgentemente um programa de controle de voo vulnerável às radiações solares, afirmou à AFP um porta-voz a companhia nesta sexta-feira (28).

A medida foi tomada após um incidente técnico no final de outubro com uma aeronave nos Estados Unidos que "revelou que radiações solares intensas podiam corromper dados essenciais para o funcionamento dos comandos de voo", explicou a fabricante a seus clientes.

neo/hh/rhl/dbh/eg/mvv/am

Tópicos relacionados:

aeronautica aviacao eua franca

