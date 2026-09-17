O que aconteceu com Noah Woods, o menino de 3 anos que foi encontrado morto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Noah Woods, um menino de três anos, desapareceu na última terça-feira (15/9) em um parque infantil em Brantham, Suffolk, na Inglaterra. O corpo dele foi encontrado um dia depois, em um lago próximo ao local.

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A criança estava em um parquinho com o avô, quando se separou do familiar. Segundo a polícia, a morte é tratada como inexplicada, mas não há suspeita de crime.

"Noah era o menino mais doce e inocente, com nada além de amor para dar, e vamos sentir muita falta dele", escreveu o pai do menino, Rhys Woods, em uma publicação no Facebook.

"Esse foi o desfecho mais doloroso para nós. Estávamos apenas torcendo para que ele estivesse escondido em algum lugar óbvio onde alguém pudesse encontrá-lo, era o que ficávamos repetindo para nós mesmos o tempo todo."

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"Parece que ele causou um impacto em toda a nação, todos vocês acolheram Noah em seus corações, com toda a ajuda incrível, estávamos todos apenas tentando trazê-lo para casa são e salvo”, lamentou.

Toda a comunidade local se mobilizou para procurar pelo garoto quando o desaparecimento foi noticiado. Segundo a imprensa internacional, mais de 1300 pessoas participaram das buscas.

Na postagem, ele agradeceu a todos que uniram na busca pelo filho. "A compaixão demonstrada por todos vocês jamais será esquecida por nós e nos trouxe conforto e força no momento mais difícil de nossas vidas. Com todo o nosso amor e profunda gratidão, do papai, da mamãe e do irmãozinho dele”, compartilhou.

"Noah, você será amado para sempre, você nunca será esquecido e sentimos muito, muito a sua falta. Foi um privilégio sermos seus pais e termos conseguido transmitir tanto amor nesses três curtos anos em que vocês estiveram conosco”, finalizou.

As investigações iniciais sugerem que a criança pode ter se afogado. "Nossos pensamentos estão com a família de Noah e com todos que o conheciam", destacou a polícia, de acordo com jornais locais.

Quem era Noah Woods

Noah foi visto pela última vez em Merriam Close, perto de Manningtree, e seu corpo foi encontrado no lago Decoy Pond. O pai do menino informou que ele tinha autismo leve e perda auditiva parcial, o que o impedia de responder quando chamado pelo nome.

Apesar das condições, o pai afirmou que Noah era "perfeitamente capaz" de realizar tarefas cotidianas.

O pedido do pai durante as buscas

Enquanto a criança estava desaparecida, Rhys pediu em um grupo do Facebook que os voluntários não entrassem na área do lago. Ele argumentou que o local já havia sido "revistado minuciosamente desde o meio da tarde".

“Olá a todos, sou o pai de Noah, o menino que está desaparecido. Agradecemos muito toda a ajuda nas buscas pelo nosso filho. Pedimos às equipes de busca que não entrem na área do lago artificial, pois ela já foi vasculhada desde o meio da tarde. Além disso, a quantidade de corpos dificulta a captação do sinal infravermelho que precisamos (o de Noah). Agradeço novamente a todos pela ajuda e estou rezando para que o encontremos”, escreveu o pai de Noah em um grupo do Facebook durante as buscas pelo filho.

Rhys também explicou que a grande quantidade de pessoas dificultava a captação do sinal infravermelho necessário para localizar Noah. Inicialmente, acreditava-se que o menino havia corrido por um beco em direção a um conjunto habitacional.

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O pai também pediu aos voluntários que ampliassem a área de busca para além da vila. O lago foi isolado pela polícia na quarta-feira, quando as buscas se concentraram no local.