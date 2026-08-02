Bebê Noah, dado como morto, deixa a UTI e respira sem aparelhos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O bebê Noah Gabriel da Cruz Santos, que foi dado como morto e, horas depois voltou a apresentar sinais vitais, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de Bauru (SP). A criança foi extubada e respira sem a ajuda de aparelhos.

A mãe de Noah, Letícia Cristina da Cruz Santos, confirmou a informação na sexta-feira (31/7). O bebê está internado no Centrinho, unidade especializada em anomalias craniofaciais ligada à Universidade de São Paulo (USP).

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“Está ótimo, para honra e glória do Senhor Jesus. Ele já está superbem. Agora começou a usar roupinha, saiu do berço aquecido e ainda segue em observação”, afirmou a mãe em entrevista à TV TEM.

Fora da UTI, o bebê também começou a receber visitas. O irmão de Noah e a tia do menino já conheceram o recém-nascido.

Relembre o caso

Noah foi encaminhado para a UTI Neonatal logo após o nascimento, em 15 de junho. Ele aguardava uma cirurgia no Centrinho quando sofreu uma parada cardiorrespiratória ao completar um mês de vida.

A Santa Casa de Rio Claro informou que as manobras de reanimação duraram cerca de 45 minutos. Após as tentativas, a morte foi constatada. O corpo permaneceu por aproximadamente uma hora na UTI Neonatal antes de ser levado para outro setor, aguardando a funerária.

Cerca de duas horas após a constatação da morte, a agente funerária Regina Célia Paschoal percebeu que o menino apresentava sinais vitais. "Abri e o neném começou a se mexer mais ainda, fazia um barulho, que ele queria respirar", relatou em entrevista ao g1.

O bebê foi reavaliado, readmitido na UTI e, dias depois, transferido para Bauru. A mãe, Letícia, contou que viu o filho sem vida e com a pele roxa, mas isentou o hospital de negligência. "Cremos no nosso milagre por completo. Milagre não se explica, se vive", disse na ocasião.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.