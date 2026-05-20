Assine
overlay
Início Nacional
Investigação

Bebê de 3 meses morre após mãe tomar rivotril e dormir por cima do filho

Segundo a investigação, a mulher teria usado cocaína por quatro dias de forma ininterrupta. Um dia antes de o bebê morrer, tomou rivotril. Presa em flagrante, por homicídio culposo, a mulher foi liberada em audiência de custódia

Publicidade
Carregando...
DD
Darcianne Diogo
DD
Darcianne Diogo
Repórter
20/05/2026 19:34

compartilhe

SIGA
×
Legenda
Bebê foi sepultado nesta quarta-feira (20/5) crédito: Material cedido ao Correio

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de um bebê de 3 meses na região de Mestre D’Armas, em Planaltina. A criança faleceu na segunda-feira (18/5), após a mãe adormecer por cima dela. Presa em flagrante por homicídio culposo, a mãe foi liberada em audiência de custódia. Os policiais ainda buscam esclarecer as circunstâncias da morte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com base em relatos de populares e fontes ligadas à investigação, a mãe da criança é usuária de drogas e, em ocasiões anteriores, cometeu maus-tratos contra os três filhos. Ela estaria usando cocaína de forma ininterrupta há quatro dias antes da morte do bebê. De domingo para segunda, a mulher teria tomado uma alta dose de clonazepam — conhecido como rivotril — e adormecido.

Leia Mais

Quando o pai da criança chegou em casa, tirou a mulher de cima do filho e percebeu que ele estava morto. O bebê foi levado ao Hospital Regional de Planaltina, onde a equipe médica constatou possíveis sinais de maus-tratos e acionou a polícia.

Na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), a suspeita divergiu dos relatos de que ela estaria usando drogas há quatro dias. A Justiça expediu medida protetiva com relação aos outros filhos. Na tarde desta terça-feira (20/5), policiais civis e equipes do Conselho Tutelar retiraram as crianças da casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A PCDF aguarda o resultado dos laudos da criança para concluir a investigação.

Tópicos relacionados:

morte rivotril

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay