Bebê de 3 meses morre após mãe tomar rivotril e dormir por cima do filho

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de um bebê de 3 meses na região de Mestre D’Armas, em Planaltina. A criança faleceu na segunda-feira (18/5), após a mãe adormecer por cima dela. Presa em flagrante por homicídio culposo, a mãe foi liberada em audiência de custódia. Os policiais ainda buscam esclarecer as circunstâncias da morte.

Com base em relatos de populares e fontes ligadas à investigação, a mãe da criança é usuária de drogas e, em ocasiões anteriores, cometeu maus-tratos contra os três filhos. Ela estaria usando cocaína de forma ininterrupta há quatro dias antes da morte do bebê. De domingo para segunda, a mulher teria tomado uma alta dose de clonazepam — conhecido como rivotril — e adormecido.

Quando o pai da criança chegou em casa, tirou a mulher de cima do filho e percebeu que ele estava morto. O bebê foi levado ao Hospital Regional de Planaltina, onde a equipe médica constatou possíveis sinais de maus-tratos e acionou a polícia.

Na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), a suspeita divergiu dos relatos de que ela estaria usando drogas há quatro dias. A Justiça expediu medida protetiva com relação aos outros filhos. Na tarde desta terça-feira (20/5), policiais civis e equipes do Conselho Tutelar retiraram as crianças da casa.

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A PCDF aguarda o resultado dos laudos da criança para concluir a investigação.