Como acessar a versão digital da sua nova Carteira de Identidade
Além do documento físico, a CIN possui uma versão para celular com a mesma validade; aprenda a cadastrar e utilizar o documento no app oficial do governo
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A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ser acessada diretamente pelo celular. A CIN digital tem a mesma validade legal da física e pode ser apresentada em qualquer situação em que o RG seria exigido, oferecendo mais segurança e praticidade. O acesso é feito principalmente pelo aplicativo oficial Gov.br, disponível para Android e iOS.
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Para utilizar o documento no smartphone, o primeiro passo é ter emitido a nova carteira física, que unifica o número de identificação do cidadão com o CPF. Sem a versão impressa em mãos, não é possível ativar a digital.
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Como cadastrar a CIN digital?
O processo de ativação é realizado totalmente on-line. É necessário ter uma conta Gov.br; inclusive, a própria CIN digital pode ser usada para elevar sua conta ao nível Ouro, garantindo maior segurança e acesso a mais serviços.
Além do app Gov.br, também é possível gerenciar o documento pelo aplicativo "Carteira de Identidade Nacional". Veja o passo a passo para o app Gov.br:
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Baixe e instale o aplicativo Gov.br em seu celular.
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Faça login com seu CPF e senha cadastrados na plataforma.
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Na tela inicial, toque na opção “Carteira de documentos”.
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Clique no ícone de “+” para adicionar um novo documento.
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Selecione a opção “Carteira de Identidade” na lista que aparece.
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Siga as instruções para realizar o reconhecimento facial e confirmar sua identidade.
Após a confirmação, o documento será adicionado à sua carteira digital e poderá ser consultado a qualquer momento, mesmo sem acesso à internet. A verificação de autenticidade por meio do QR Code também funciona off-line, garantindo seu uso em qualquer situação.
Quais as vantagens da versão digital?
Além da conveniência de ter o documento sempre à mão, a CIN digital oferece outras camadas de segurança. A principal delas é o QR Code, que permite a qualquer pessoa ou autoridade verificar a autenticidade do documento de forma rápida e segura. A versão digital também diminui os riscos associados a perdas e fraudes.
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Segurança: o acesso é protegido pela senha do aplicativo e biometria do celular.
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Praticidade: dispensa a necessidade de carregar o documento físico.
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Validade: aceita em todo o território nacional com o mesmo valor legal da carteira física.
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Integração: centraliza o principal documento de identificação com outros serviços do governo federal no mesmo aplicativo.
A nova Carteira de Identidade Nacional é emitida gratuitamente na primeira via.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata