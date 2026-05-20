Como acessar a versão digital da sua nova Carteira de Identidade

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ser acessada diretamente pelo celular. A CIN digital tem a mesma validade legal da física e pode ser apresentada em qualquer situação em que o RG seria exigido, oferecendo mais segurança e praticidade. O acesso é feito principalmente pelo aplicativo oficial Gov.br, disponível para Android e iOS.

Para utilizar o documento no smartphone, o primeiro passo é ter emitido a nova carteira física, que unifica o número de identificação do cidadão com o CPF. Sem a versão impressa em mãos, não é possível ativar a digital.

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Como cadastrar a CIN digital?

O processo de ativação é realizado totalmente on-line. É necessário ter uma conta Gov.br; inclusive, a própria CIN digital pode ser usada para elevar sua conta ao nível Ouro, garantindo maior segurança e acesso a mais serviços.

Além do app Gov.br, também é possível gerenciar o documento pelo aplicativo "Carteira de Identidade Nacional". Veja o passo a passo para o app Gov.br:

Baixe e instale o aplicativo Gov.br em seu celular. Faça login com seu CPF e senha cadastrados na plataforma. Na tela inicial, toque na opção “Carteira de documentos”. Clique no ícone de “+” para adicionar um novo documento. Selecione a opção “Carteira de Identidade” na lista que aparece. Siga as instruções para realizar o reconhecimento facial e confirmar sua identidade.

Após a confirmação, o documento será adicionado à sua carteira digital e poderá ser consultado a qualquer momento, mesmo sem acesso à internet. A verificação de autenticidade por meio do QR Code também funciona off-line, garantindo seu uso em qualquer situação.

Quais as vantagens da versão digital?

Além da conveniência de ter o documento sempre à mão, a CIN digital oferece outras camadas de segurança. A principal delas é o QR Code, que permite a qualquer pessoa ou autoridade verificar a autenticidade do documento de forma rápida e segura. A versão digital também diminui os riscos associados a perdas e fraudes.

Segurança: o acesso é protegido pela senha do aplicativo e biometria do celular.

Praticidade: dispensa a necessidade de carregar o documento físico.

Validade: aceita em todo o território nacional com o mesmo valor legal da carteira física.

Integração: centraliza o principal documento de identificação com outros serviços do governo federal no mesmo aplicativo.

A nova Carteira de Identidade Nacional é emitida gratuitamente na primeira via.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata