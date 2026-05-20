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Como acessar a versão digital da sua nova Carteira de Identidade

Além do documento físico, a CIN possui uma versão para celular com a mesma validade; aprenda a cadastrar e utilizar o documento no app oficial do governo

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
20/05/2026 17:38 - atualizado em 20/05/2026 17:38

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CIN: Governo adia prazo da nova carteira de identidade; veja as datas
A Carteira de Identidade Nacional (CIN) unifica o CPF como registro único e agora tem novos prazos para emissão. crédito: Divulgação Governo Federa

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ser acessada diretamente pelo celular. A CIN digital tem a mesma validade legal da física e pode ser apresentada em qualquer situação em que o RG seria exigido, oferecendo mais segurança e praticidade. O acesso é feito principalmente pelo aplicativo oficial Gov.br, disponível para Android e iOS.

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Para utilizar o documento no smartphone, o primeiro passo é ter emitido a nova carteira física, que unifica o número de identificação do cidadão com o CPF. Sem a versão impressa em mãos, não é possível ativar a digital.

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Como cadastrar a CIN digital?

O processo de ativação é realizado totalmente on-line. É necessário ter uma conta Gov.br; inclusive, a própria CIN digital pode ser usada para elevar sua conta ao nível Ouro, garantindo maior segurança e acesso a mais serviços.

Além do app Gov.br, também é possível gerenciar o documento pelo aplicativo "Carteira de Identidade Nacional". Veja o passo a passo para o app Gov.br:

  1. Baixe e instale o aplicativo Gov.br em seu celular.

  2. Faça login com seu CPF e senha cadastrados na plataforma.

  3. Na tela inicial, toque na opção “Carteira de documentos”.

  4. Clique no ícone de “+” para adicionar um novo documento.

  5. Selecione a opção “Carteira de Identidade” na lista que aparece.

  6. Siga as instruções para realizar o reconhecimento facial e confirmar sua identidade.

Após a confirmação, o documento será adicionado à sua carteira digital e poderá ser consultado a qualquer momento, mesmo sem acesso à internet. A verificação de autenticidade por meio do QR Code também funciona off-line, garantindo seu uso em qualquer situação.

Quais as vantagens da versão digital?

Além da conveniência de ter o documento sempre à mão, a CIN digital oferece outras camadas de segurança. A principal delas é o QR Code, que permite a qualquer pessoa ou autoridade verificar a autenticidade do documento de forma rápida e segura. A versão digital também diminui os riscos associados a perdas e fraudes.

  • Segurança: o acesso é protegido pela senha do aplicativo e biometria do celular.

  • Praticidade: dispensa a necessidade de carregar o documento físico.

  • Validade: aceita em todo o território nacional com o mesmo valor legal da carteira física.

  • Integração: centraliza o principal documento de identificação com outros serviços do governo federal no mesmo aplicativo.

A nova Carteira de Identidade Nacional é emitida gratuitamente na primeira via.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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