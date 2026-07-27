As cidades do mundo onde o ônibus já é de graça; veja como funciona

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Modelos de passe livre, como o implementado em BH aos domingos e feriados desde dezembro de 2025, buscam promover inclusão social, reduzir o trânsito e diminuir a emissão de poluentes. A ideia é tratar o transporte como um serviço essencial, financiado por recursos públicos, da mesma forma que a saúde e a educação.

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Como funciona o transporte com tarifa zero?

O modelo de tarifa zero consiste em um sistema de transporte público cujo custeio é coberto integralmente por fontes de receita do poder público, como impostos municipais ou subsídios estaduais e federais. Com isso, os passageiros ficam isentos do pagamento de qualquer valor para utilizar o serviço.

Quais cidades do mundo já oferecem ônibus de graça?

A lista de locais com gratuidade no transporte é crescente e inclui exemplos variados. Diferentemente de BH, onde a gratuidade é parcial, os exemplos a seguir representam sistemas de tarifa zero mais abrangentes:

Luxemburgo: em 2020, tornou-se o primeiro país do mundo a oferecer transporte público gratuito em todo o seu território. A medida abrange ônibus, trens e bondes, e vale para moradores, turistas e trabalhadores transfronteiriços. O objetivo principal foi combater os severos congestionamentos de trânsito.

Tallinn (Estônia): a capital da Estônia foi pioneira ao implementar a tarifa zero para seus residentes registrados em 2013. A decisão foi tomada após um referendo popular e é financiada pelo imposto de renda dos moradores.

Dunkerque (França): desde 2018, esta cidade portuária oferece ônibus gratuitos para todos, sem distinção. A medida resultou em um aumento significativo no número de passageiros, com muitas pessoas deixando o carro em casa para usar o transporte coletivo.

Kansas City (EUA): a maior cidade do estado do Missouri implementou a gratuidade em toda a sua rede de ônibus em 2020, tornando-se a primeira grande cidade dos Estados Unidos a adotar o sistema de forma tão ampla, visando principalmente o benefício social para a população de baixa renda.

Quais os principais objetivos da tarifa zero?

A implementação da gratuidade no transporte público geralmente está associada a um conjunto de metas que vão além da simples isenção da passagem. Os principais benefícios buscados pelos governos são:

Garantir o direito à cidade: facilitar o acesso de todos os cidadãos a empregos, serviços de saúde, educação e lazer.

Reduzir o tráfego de veículos : incentivar motoristas a deixarem seus carros particulares na garagem, aliviando congestionamentos.

Melhorar a qualidade do ar: com menos carros circulando, a emissão de gases poluentes diminui, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

Aquecer a economia local: aumentar o fluxo de pessoas em áreas comerciais e de serviços, estimulando o consumo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.